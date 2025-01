TikTok refuerza roles de género y afecta bienestar de adolescentes, señala estudio

Por Mireia Montaña Blasco, Clara Virós-Martín y Monika Jiménez Morales

Madrid, 31 de enero (TheConversation).- No es raro perder la noción del tiempo cuando entramos en una red social. Pero si somos usuarios de TikTok, es probable que lo hayamos experimentado muy a menudo.

Aunque aún es una plataforma relativamente nueva comparada con otras más asentadas como Facebook, Instagram o X, TikTok es la red social preferida por los menores alrededor del mundo y la que más utilizan a diario.

En España, donde los adolescentes encabezan la lista global de los usuarios que pasan más tiempo en las redes sociales en conjunto, este uso intensivo resulta cada vez más preocupante.

Algunos estudios han revelado que, en general, los adolescentes españoles son los que presentan una utilización más problemática de las redes sociales.

Esto no sólo se refiere a un tiempo de uso excesivo, sino a la pérdida de control sobre su consumo: muestran menor capacidad para regular sus impulsos en relación con las redes sociales, pueden sentir estrés o ansiedad cuando se restringe su uso de estas plataformas y las tienen en mente constantemente.

La sensación de no tener control sobre el tiempo que pasamos realizando determinada tarea genera efectos similares a los de una adicción.

Estos efectos colaterales se notan, especialmente, en la vida diaria, ya que dificultan el desarrollo normal de tareas cotidianas: por ejemplo, la preocupación por las redes sociales dificulta la gestión de responsabilidades escolares y disminuye el interés para realizar actividades sociales que no son en línea.

En los últimos años, ha cobrado fuerza el concepto de “bienestar digital”, que se refiere al equilibrio que los usuarios consiguen entre los beneficios y los inconvenientes de la conectividad digital constante.

Pero con los más jóvenes, esta cuestión es aún más crítica, ya que la adolescencia es una etapa en la que suelen disminuir los niveles generales de satisfacción o la autoestima.

La investigación sobre el bienestar digital de los adolescentes se ha centrado principalmente en la relación entre el tiempo que los jóvenes pasan frente a una pantalla y los síntomas de trastornos mentales como la ansiedad o la depresión.

Pero parece que los resultados aún son inciertos y no existe una relación causa-efecto clara. Por ello, hemos realizado un estudio para analizar el impacto de TikTok en el bienestar digital de los adolescentes españoles.

Nuestra investigación se centró en dos aspectos clave vinculados al bienestar digital: la capacidad de los jóvenes para establecer límites en su tiempo de uso de la app y las conexiones sociales que establecen en línea.

Además, exploramos si existen diferencias en el uso de la plataforma entre chicos y chicas adolescentes.

El estudio de TikTok, en concreto, resulta interesante porque presenta particularidades que la hacen única frente a otras plataformas populares como Instagram.

Mientras que Instagram tiene como propósito principal representar, acentuar e intensificar las interacciones sociales del mundo real para llevarlas al mundo digital, TikTok cuenta con un algoritmo de personalización que muestra videos ajustados a los intereses de cada usuario.

Ever wonder what a young person's social media feed might look like? Here's a look at the kind of content teens' algorithms are serving them, the effects of which can have a lasting impact on their #mentalhealth https://t.co/M4tgcj1kP2

It's why we need #onlineharms legislation.

— Centre for Media, Technology & Democracy (@MediaTechDem) January 29, 2025