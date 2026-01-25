Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN; solicitarán su devolución

La SCJN informó que sus ministras y ministros acordaron no usar las camionetas blindadas recién adquiridas. Ofrecerán una conferencia de prensa sobre el tema.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que las ministras y ministros que la conforman acordaron no hacer uso de las camionetas blindadas que fueron adquiridas recientemente, además de que solicitarán su devolución.

"Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución", indicó el órgano de justicia por medio de un breve comunicado.

En su mensaje, la Corte también señaló que se contempla la opción de que dichos vehículos sean puestos a disposición de "personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable".

La SCJN también reiteró su compromiso de hacer un uso "eficiente y responsable" de los recursos públicos, además de que trabajará para "lograr una justicia real y verdadera".

Por último, informó que este lunes 26 de enero se llevará a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del máximo tribunal de justicia, con el objetivo de dar más detalles sobre el tema.