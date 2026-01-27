ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

El Gobernador de Oaxaca habló sobre la postura del Partido del Trabajo y a su dirigente estatal, Benjamín Robles, a quien acusó de boicotear el ejercicio de revocación.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no se mostró sorprendido por la manera en la que el Partido del Trabajo (PT) operó en su contra antes y durante el ejercicio de revocación de mandato que se realizó este fin de semana, y advirtió a la dirigencia nacional de Morena, su partido, tener cuidado con su “aliado”.

“La traición del PT ha sido constante. En 2012, el señor Benjamín Robles traicionó al licenciado Andrés Manuel López Obrador en un proceso que fue la elección para la Presidencia de la República. Luego, en 2016, cuando participé por primera vez como candidato de Morena, también tuvimos otra traición porque se fue por separado. Hicimos una encuesta para ver quién estaba mejor posicionado. En aquel entonces, él era Senador de la República y yo seguía construyendo a Morena en nuestro estado y en el país; le gané la encuesta y no la respetó”, expuso el Gobernador Jara en “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Este fin de semana, el Gobernador oaxaqueño se sometió al ejercicio de revocación de mandato, en el cual 58 por ciento de los participantes aprobó su gestión. La votación no fue vinculante, pues no superó el 40 por ciento de participación que requiere la ley. Lo cierto es que, en medio del proceso, Benjamín Robles, dirigente estatal del Partido del Trabajo, subió una fotografía de su papeleta a redes sociales, marcada en el recuadro que decía: “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza”. Como él, otros integrantes del partido aliado de Morena operaron en contra de Jara.

El Gobernador recordó, en ese sentido, que ya antes el PT, y particularmente Benjamín Robles, han maniobrado en contra de Morena, como sucedió en las elecciones del año pasado en Veracruz, Coahuila y Durango. El propio Benjamín ha calificado al Gobernador de narcotraficante, una acusación que Salomón Jara comparó con la narrativa que utilizan el PAN y el PRI.

“Yo no tengo ni conozco ningún tipo de enervante, ni nada que me catalogue como tal. Claro que él está muy molesto porque quería ser Senador de la República y no podíamos permitirle que fuera Senador por ningún motivo. Ese es el motivo por el que está molesto. Y ha sido de mucha traición”, apuntó.

“El pueblo pone y el pueblo quita” frase del mejor presidente de México 🇲🇽 en la era moderna Desde muy temprano como ciudadano vengo a ejercer mi derecho al voto 🗳️, como oaxaqueño he expresado la decisión y el sentir de muchas personas abandonadas, oprimidas y hartas del… pic.twitter.com/qnFpSc3EBO — Benjamín Robles (@BenjaminRoblesM) January 25, 2026

Jara recordó que, en 2023, en Coahuila, Benjamín Robles también operó en contra del candidato de Morena, Armando Guadiana, y postuló a su propio candidato, Ricardo Mejía Berdeja, quien dividió el voto y permitió que el PRI se mantuviera en el poder. “Él fue delegado del PT allí, en Coahuila, y tuvo que entregar la gubernatura a los Moreira. Esa ha sido la práctica del señor Benjamín Robles”, indicó.

Por lo mismo, el Gobernador señaló que sí hablarán con la dirigencia nacional de Morena sobre la manera sistemática en la que ha venido operando Benjamín Robles y el PT. “Vamos a hacer referencia ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que se tenga cuidado en las alianzas con este personaje”.