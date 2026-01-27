ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

26/01/2026 - 8:44 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Oaxaca dice sí a continuidad de Salomón Jara: 38% pide su revocación, 58% lo respalda

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

#PuntosYComas ¬ Solo 16 estados contemplan Revocación de Mandato a sus gobernadores

El Gobernador de Oaxaca habló sobre la postura del Partido del Trabajo y a su dirigente estatal, Benjamín Robles, a quien acusó de boicotear el ejercicio de revocación.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no se mostró sorprendido por la manera en la que el Partido del Trabajo (PT) operó en su contra antes y durante el ejercicio de revocación de mandato que se realizó este fin de semana, y advirtió a la dirigencia nacional de Morena, su partido, tener cuidado con su “aliado”.

“La traición del PT ha sido constante. En 2012, el señor Benjamín Robles traicionó al licenciado Andrés Manuel López Obrador en un proceso que fue la elección para la Presidencia de la República. Luego, en 2016, cuando participé por primera vez como candidato de Morena, también tuvimos otra traición porque se fue por separado. Hicimos una encuesta para ver quién estaba mejor posicionado. En aquel entonces, él era Senador de la República y yo seguía construyendo a Morena en nuestro estado y en el país; le gané la encuesta y no la respetó”, expuso el Gobernador Jara en “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Este fin de semana, el Gobernador oaxaqueño se sometió al ejercicio de revocación de mandato, en el cual 58 por ciento de los participantes aprobó su gestión. La votación no fue vinculante, pues no superó el 40 por ciento de participación que requiere la ley. Lo cierto es que, en medio del proceso, Benjamín Robles, dirigente estatal del Partido del Trabajo, subió una fotografía de su papeleta a redes sociales, marcada en el recuadro que decía: “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza”. Como él, otros integrantes del partido aliado de Morena operaron en contra de Jara.

El Gobernador oaxaqueño es el primer mandatario estatal, después del expresidente López Obrador, en someterse al voto ciudadano para ratificarse en su cargo o dimitir, como lo indica la ley. Foto: Carolina Jiménez, Cuartoscuro.

El Gobernador recordó, en ese sentido, que ya antes el PT, y particularmente Benjamín Robles, han maniobrado en contra de Morena, como sucedió en las elecciones del año pasado en Veracruz, Coahuila y Durango. El propio Benjamín ha calificado al Gobernador de narcotraficante, una acusación que Salomón Jara comparó con la narrativa que utilizan el PAN y el PRI.

“Yo no tengo ni conozco ningún tipo de enervante, ni nada que me catalogue como tal. Claro que él está muy molesto porque quería ser Senador de la República y no podíamos permitirle que fuera Senador por ningún motivo. Ese es el motivo por el que está molesto. Y ha sido de mucha traición”, apuntó.

Jara recordó que, en 2023, en Coahuila, Benjamín Robles también operó en contra del candidato de Morena, Armando Guadiana, y postuló a su propio candidato, Ricardo Mejía Berdeja, quien dividió el voto y permitió que el PRI se mantuviera en el poder. “Él fue delegado del PT allí, en Coahuila, y tuvo que entregar la gubernatura a los Moreira. Esa ha sido la práctica del señor Benjamín Robles”, indicó.

Por lo mismo, el Gobernador señaló que sí hablarán con la dirigencia nacional de Morena sobre la manera sistemática en la que ha venido operando Benjamín Robles y el PT. “Vamos a hacer referencia ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que se tenga cuidado en las alianzas con este personaje”.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
2

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
3

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
4

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
5

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

Hoy No Circula CDMX Edomex
6

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
7

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

El Gobernador de Michoacán reveló que el asesinato de la familia de activistas pudo tener motivos familiares y el responsable detenido es un pariente.
8

Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó los resultados de la revocación de mandato a la que se sometió, ejercicio que decidió por que siga gobernando.
9

Oaxaca dice sí a continuidad de Salomón Jara: 38% pide su revocación, 58% lo respalda

Curp biométrica 2026.
10

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
11

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

12

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

Registro de CURP Biométrica
13

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
14

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
15

Mira ese barco que se hunde

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

“Vida Plena, Corazón Contento” ayudó a evitar 75 suicidios y prevenir casos de violencia sexual o acoso contra estudiantes de secundaria y bachillerato de CdMx.
2

Brugada destaca que "Vida Plena, Corazón Contento" ha evitado 75 suicidios escolares

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
3

La UNAM mejora en el ranking mundial de universidades 2026; escala en 5 de 11 áreas

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó los resultados de la revocación de mandato a la que se sometió, ejercicio que decidió por que siga gobernando.
4

Oaxaca dice sí a continuidad de Salomón Jara: 38% pide su revocación, 58% lo respalda

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
5

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

El Gobernador de Michoacán reveló que el asesinato de la familia de activistas pudo tener motivos familiares y el responsable detenido es un pariente.
6

Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
7

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
8

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

La Secretaría de Bienestar recordó a personas beneficiarias de las pensiones o apoyos que durante la semana final de enero se realizarán los últimos pagos.
9

Programas del Bienestar: Conoce quiénes reciben su apoyo la última semana de enero

Trump creó una Junta de Paz el 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza.
10

CLOSE UP ¬ Trump arma su “Junta de Paz”, un club de amigos que ve en Gaza un negocio

11

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

Una intensa tormenta invernal azota desde hace varios días gran parte de Estados Unidos (EU). Hasta ahora ha dejado al menos 11 muertos, apagones y más efectos.
12

La tormenta invernal avanza en EU: hay 11 muertos, apagones y aeropuertos paralizados