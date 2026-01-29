Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

La negociación entre Salinas Pliego y el SAT para la liquidación de 51 mil millones de pesos que adeuda sigue en curso. El acuerdo debe resolverse esta semana.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Ricardo Salinas Pliego aún no cumple con el pago de su millonario adeudo fiscal, a la espera de que entre hoy y mañana se concrete un acuerdo entre el dueño de Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Vamos a esperar hoy y mañana", dijo la mandataria cuando se le cuestionó al respecto en su conferencia matutina, y añadió que este viernes se informaría sobre el arreglo si llega a concretarse.

Sheinbaum indicó que aún queda lo que resta de este 29 de enero y las 24 horas del 30 de enero para que Salinas Pliego llegue a un acuerdo con el SAT para la liquidación de 51 mil millones de pesos que debe al fisco, menos un posible descuento que se le podría conceder.