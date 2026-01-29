Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

29/01/2026 - 11:57 am

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum

La negociación entre Salinas Pliego y el SAT para la liquidación de 51 mil millones de pesos que adeuda sigue en curso. El acuerdo debe resolverse esta semana.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Ricardo Salinas Pliego aún no cumple con el pago de su millonario adeudo fiscal, a la espera de que entre hoy y mañana se concrete un acuerdo entre el dueño de Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Vamos a esperar hoy y mañana", dijo la mandataria cuando se le cuestionó al respecto en su conferencia matutina, y añadió que este viernes se informaría sobre el arreglo si llega a concretarse.

Sheinbaum indicó que aún queda lo que resta de este 29 de enero y las 24 horas del 30 de enero para que Salinas Pliego llegue a un acuerdo con el SAT para la liquidación de 51 mil millones de pesos que debe al fisco, menos un posible descuento que se le podría conceder.

Claudia Sheinbaum Ricardo Salinas Pliego SAT
