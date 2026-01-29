Alcalde “Verde” de Huatulco no sólo ha sido investigado por nexos con Salinas Pliego

La desaparición de varios jóvenes, la muerte de una influencer y la ayuda al empresario mexicano son las polémicas en las que se ha visto implicado el Edil de Santa María Huatulco.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- "La política en nuestro estado tiene que cambiar, el servicio público tiene que ser de manera diferente”, sostuvo el 21 de septiembre de 2023 Julio César Cárdenas Ortega al "autodestaparse" para la Alcaldía de Santa María Huatulco, la cual le arrebató a Morena en la elección de 2024.

Lo cierto es que el político del Partido Verde ha enfrentado en poco más de un año tres investigaciones por la desaparición de jóvenes originarios de Tlaxcala, por el accidente vial en donde murió una joven y ahora por la condonación del 99 por ciento que le hizo a Ricardo Salinas Pliego de un predio que el empresario le disputa al Gobierno federal que lo declaró Área Natural Protegida desde 2024.

En septiembre de 2023, aún como Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Cárdenas Ortega anunció su intención por buscar la presidencia municipal de esa demarcación, en las elecciones de 2024. “Siempre que haya apoyo y respaldo de la gente, no nos podemos negar a cuando alguien te propone que puedas participar”, dijo tras presentar su informe de actividades.

“Vamos a construir este proyecto con un equipo de hombres y mujeres honestos y trabajadores que comparten conmigo una visión de bienestar, bajo los ideales de nuestro actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la 4T también es Verde”, dijo en ese momento el aspirante a Alcalde, en compañía de su familia y de parte de su equipo de trabajo.

Llegado el momento, así lo hizo con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien para la elección de la Alcaldía de Santa María Huatulco fue separado de Morena, cuyo abanderado fue José Hernández Cárdenas, quien quedó en segundo lugar, ya que Cárdenas Ortega, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), obtuvo un total de 14 mil 70 votos, por lo que fue electo como edil.

Sin embargo, Morena consideró que hubo presión sobre el electorado de ese municipio y que no se le permitió votar a los ciudadanos de comunidades, por lo que solicitó la anulación de los comicios, pero tras el correspondiente análisis, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca determinó que los alegatos no contaban con pruebas suficientes para anular la elección y ratificó, por unanimidad del Pleno, el triunfo de Julio César Cárdenas.

La desaparición de los jóvenes

A finales de febrero de 2025, se reportó la desaparición de, al menos, nueve jóvenes originarios de Tlaxcala, quienes habían viajado a la bahía de Huatulco para vacacionar. Sus familiares perdieron contacto con ellos el pasado 28 de febrero, lo que llevó a interponer denuncias para obtener las fichas de búsqueda. Los jóvenes fueron identificados como Brenda Mariel, Leslie Noya, Noemí Yamileth, Raúl Emmanuel, Rubén Antonio, Angie Lizeth y Jaqueline Aileth.

A principios de marzo, en el municipio de San José Miahuatlán, Puebla, fueron hallados desmembrados los cuerpos de los nueve jóvenes tlaxcaltecas. Los primeros reportes señalan que el 2 de marzo, automovilistas que circulaban por la carretera Cuacnopalan-Oaxaca reportaron la presencia de un automóvil Aveo, color gris. Estaba abandonado a un costado de la vía, junto con varios bultos que parecían ser cuerpos humanos.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de los cadáveres de cinco personas. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo encontraron dos bolsas más con extremidades además de otros cuerpos en el interior del automóvil. En total, se determinó que los restos correspondieron a nueve personas. No obstante, hubo una sobreviviente, quien denunció que elementos de la Policía Municipal de Huatulco fueron quienes los levantaron.

Ante estas acusaciones, el Alcalde Cárdenas Ortega se dijo dispuesto a colaborar en las indagatorias, asegurando que también puso a disposición de la Fiscalía del estado a todos los elementos policiacos con el objetivo de que se deslinden responsabilidades. "Como gobierno municipal hemos sido los primeros en condenar los crímenes perpetrados, porque para su gobierno la prioridad es la verdad y la justicia", dijo en ese momento.

Por ello, Anabell Ávalos Zempoalteca, Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso separar de su cargo al Alcalde Cárdenas Ortega, así como a José Hernández, subsecretario de Desarrollo Turístico, para no obstaculizar las investigaciones de este caso, ya que, recordó, elementos de la Policía Municipal de Santa María Huatulco fueron señalados por la víctima sobreviviente de participar en la desaparición de los jóvenes.

“Los jóvenes acudieron con un político vinculado a Morena, conocido como el Jocha que también fue asesinado a la par de los jóvenes, este personaje tiene un hotel en Santa María Huatulco donde los jóvenes estuvieron; destaca que los sobrevivientes del caso han relatado que fueron detenidos por policías municipales del lugar, por lo que las autoridades de ese municipio deben rendir cuentas claras y separarse del cargo en lo que se realiza la investigación”, argumentó en un punto de acuerdo que propuso.

“El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Estado de Oaxaca para que analice la posibilidad de separar temporalmente del cargo al actual Presidente Municipal de Santa María Huatulco y sus autoridades de seguridad pública, así como al actual Subsecretario de Desarrollo Turístico, que era el anterior alcalde de Santa María Huatulco, en lo que se desarrolla la investigación del caso y se esclarecen los hechos”, agregó en el documento.

Piden, otra vez, separar al Edil de su cargo

A inicios de enero, volvió a ser tendencia el nombre de Alcalde Cárdenas Ortega luego de que sufrió un accidente de tránsito que cobró la vida de una joven que viajaba junto al funcionario municipal, quien se trasladaba a Oaxaca capital. El accidente tuvo lugar en el tramo de la carretera Oaxaca-Ocotlán, en donde el vehículo, identificado como un Toyota Sequoia, se salió del camino y cayó por un barranco que tiene alrededor de 50 metros de profundidad.

Aunque el Edil no presentó heridas de gravedad, una joven que lo acompañaba, identificada como Dulce Ivonne Enríquez, resultó gravemente herida por lo que 10 días después del accidente perdió la vida. A través de un comunicado, el Edil dio a conocer que se encontraba fuera de peligro tras el accidente, sin embargo, en ningún momento mencionó el estado de salud de la Dulce Ivonne, a quien ni siquiera mencionó en su comunicado pese al grave estado de salud de la joven.

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que el 19 de enero, como resultado de las múltiples contusiones y el traumatismo craneoencefálico que sufrió la influencer durante el accidente automovilístico, perdió la vida, por lo que la dependencia estatal también inició una carpeta de investigación con el propósito de esclarecer las circunstancias que propiciaron el accidente. Asimismo, desde Morena solicitaron que el Alcalde fuera separado de sus funciones mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Fue la Diputada Concepción Rueda quien, el pasado martes 27 de enero, exigió que el Alcalde Cárdenas Ortega sea separado de su cargo para que el accidente automovilístico sea investigado de manera “pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género”, ya que, acusó, el caso se está indagando con hermetismo. “La Fiscalía tiene la obligación de dar certezas, no de proteger intereses políticos”, enfatizó la legisladora local.

“La muerte de una mujer nunca puede tratarse como un simple accidente administrativo. Mucho menos cuando existen dudas, silencios y un preocupante hermetismo sobre un elemento clave: quién conducía el vehículo. Esa opacidad revictimiza, duele y manda un mensaje de impunidad” señaló la diputada en el pleno del Congreso del estado, en donde subrayó que el hecho de que alguien ostente un cargo político no es sinónimo de impunidad.

El vehículo en el que el Edil se trasladaba y que estuvo involucrado en este accidente es propiedad de una empresa filial de Grupo Salinas y era usado por el Alcalde Julio Cárdenas Ortega desde mediados de 2024, cuando hizo campaña electoral por la Presidencia Municipal de Santa Maria Huatulco como candidato del Partido Verde.

Desde entonces había trascendido que esa empresa apoyó con ese vehículo, tres escoltas y, presuntamente, con dinero la campaña de Cárdenas Ortega bajo el compromiso de que siendo autoridad municipal realizaría todas las gestiones posibles para lograr que el Gobierno federal le permita a Salinas Pliego recuperar la plena posesión, administración y operación del campo de golf de Huatulco.

Sus ligas con salinas

El periodista Omar Gasga reveló a "Los Periodistas" que Ricardo Salinas Pliego ha retenido de forma irregular el campo de golf de Tangolunda, cuya concesión fue declarada concluida desde 2023 y por el que mantiene un litigio que con el Gobierno federal, con ayuda del gobierno municipal de Santa María Huatulco, que le condonó 99 por ciento del impuesto predial, otorgándole un documento clave para fortalecer su defensa legal.

"Lo que indagamos es que Fonatur intentó pagar el año pasado ante el gobierno municipal el impuesto predial de este terreno para tener derechos o justificar que es el legitimo propietario de este terreno, sin embargo descubrieron que ante el Gobierno municipal de Santa Maria Huatulco alguien ya había pagado el impuesto predial correspondiente al campo de Tangolunda", expuso el comunicador en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas".

Gasga detalló que el gobierno municipal hizo un "doble favor" a la empresa de Salinas Pliego que efectuó el pago, pues además de permitirle el trámite, realizó una condonación del 99 por ciento del impuesto predial. "En vez de cubrir el respectivo impuesto predial que asciende a más de 2 millones 700 mil pesos (...) se le hizo una inusual condonación de 99 por ciento del impuesto predial, es decir, la persona que que se llevó este comprobante desembolsó solamente 27 mil pesos, el 1 por ciento del costo que debió haber pagado", dijo.

Tras esta revelación, el Gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, anunció el martes que el Alcalde de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será investigado formalmente por la disminución del 99 por ciento al pago del predial que hizo a Ricardo Salinas Pliego del campo de golf que mantiene en disputa con el Gobierno federal.

“Vamos a investigar sobre este cobro. Está bien que tenga ciertas facultades, pero tampoco puede hacer lo que él quiera porque también la Cámara de Diputados pues le va a pedir cuentas porque de una disminución, en todo caso, de un pago del predial a nadie le hacen eso. A nadie. Ahora se tienen que pagar los impuestos a todos”, comentó en conferencia de prensa.

El Consejero Jurídico del Gobierno estatal de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, aseguró que se revisará, respetando la autonomía hacendaria municipal, la condonación del 99 por ciento, equivalente a poco más de 2.7 millones de pesos, del monto de un impuesto de predial del ejercicio 2025, que la autoridad local autorizó para beneficio de una empresa vinculada al concesionario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Vásquez Sagrero recalcó que ni él, como titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno estatal, tiene facultades para aplicar descuentos porque ésta es una atribución exclusiva del Procurador Fiscal, previa justificación y hasta donde la normatividad lo permite. "Y aquí no es distinto porque es un orden de Gobierno; se tendría que ver si el Cabildo lo autorizó, si la Ley de Ingresos Municipales de Santa María Huatulco le da la facultad", aseveró.

– Con información de Obed Rosas y Ambas Manos