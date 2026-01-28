Gallardo rechaza Reforma Electoral de Sheinbaum: no se socializó, debe haber encuesta

El mandatario estatal acusó a estructuras locales de Morena de minimizar y despreciar al Partido Verde en distintas entidades, lo cual tensó la relación entre aliados en la discusión de la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo Cardona, rechazó respaldar de inmediato la Reforma Electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al considerar que fue presentada sin diálogo previo con los partidos aliados de Morena y que requiere una revisión profunda antes de avanzar en el Congreso de la Unión.

“La Reforma Electoral requiere necesariamente cirugía. Desgraciadamente, yo creo que se empezó con el pie izquierdo porque la socializaron sólo entre ellos [Morena] y nunca hubo una socialización con el Partido del Trabajo [PT], ni siquiera con el Partido Verde”, afirmó en entrevista con El Universal.

El mandatario estatal dijo que, hasta el momento, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no ha definido una postura a favor o en contra de las modificaciones electorales y advirtió que cualquier acuerdo debe garantizar que la reforma no genere desventajas para ninguna fuerza política.

Al ser cuestionado por el medio de circulación nacional sobre el proyecto elaborado por Pablo Gómez, líder de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Gallardo señaló que "todavía falta mucho", pues requiere cambios, ajustes y análisis en distintas circunstancias. "Hoy por hoy todavía no tenemos certeza de que la reforma vaya a contribuir a ayudar al Partido Verde como partido", añadió.

Reforma Electoral: el choque entre aliados

Gallardo reconoció ante El Universal que ya se instalaron mesas de diálogo entre el PVEM y Pablo Gómez, tal y como lo propuso la Presidenta Sheinbaum Pardo, pero insistió en que no existe ningún acuerdo cerrado: "Estaremos viendo de cerca la construcción de la reforma, pero hoy por hoy no tenemos todavía ningún acuerdo".

Aunque destacó el trato que ha recibido del Ejecutivo federal, el Gobernador fue crítico con las dirigencias y estructuras locales de Morena, a las que acusó de menospreciar a sus aliados.

“Las estructuras de Morena no le han dado un trato adecuado al Partido Verde. Lo minimizan mucho en muchas entidades federativas, incluso hablan de que no le sirve para nada”, reprochó.

Sobre la elección de 2027 en San Luis Potosí, Gallardo aseguró que el PVEM busca competir en alianza con Morena, aunque recordó que su partido ha ganado incluso sin coaliciones: “En 2021, el Partido Verde ganó solo sin Morena, no hizo alianza con Morena y lo ganó”.

El Gobernador potosino afirmó que el PVEM estaría dispuesto a aceptar cualquiera de los métodos que plantea Morena para definir candidaturas, incluida la encuesta. “Con cualquiera de las dos metodologías estaríamos de acuerdo, porque el Partido Verde ganaría sin ningún problema”, sostuvo en la conversación con el diario mexicano.

La polémica “Ley Gobernadora”

Al referirse a la polémica por la llamada "Ley Esposa", que él denomina "Ley Gobernadora", Ricardo Gallardo negó haber impulsado dicha reforma y rechazó que tuviera como objetivo favorecer a su esposa, la Senadora Ruth González. Afirmó que la iniciativa fue avalada por el organismo electoral estatal y el Congreso local, y que su origen estuvo en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Detalló que la Ley de Paridad buscaba garantizar que la gubernatura de 2027 fuera encabezada por una mujer, aunque subrayó que decidió vetarla para evitar interpretaciones políticas.

"El Partido Verde no necesita una reforma de Ley para ganar una gubernatura", sostuvo ante El Universal al recordar que ha ganado los últimos procesos electorales por amplios márgenes.

Gallardo reiteró que se trató de un ordenamiento judicial respaldado por tribunales y no de una iniciativa de su Gobierno, y señaló que será la propia Ruth González quien determine si participa o no como candidata en 2027, en una entidad que nunca ha tenido una mujer Gobernadora.

En cuanto a su relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció un trato favorable hacia el Partido Verde, aunque contrastó esa cercanía con el desdén que, dijo, muestran diversas estructuras locales de Morena hacia su partido en varias entidades del país.

Seguridad, inversión y balance de Gobierno

En un balance de su administración, Gallardo destacó que San Luis Potosí cerró 2025 como el sexto estado más seguro del país, tras haber ocupado el lugar 22 al inicio de su Gobierno.

Apuntó que en 2025 se invirtieron seis mil 200 millones de pesos en seguridad pública y que se realizaron más de 12 mil 500 detenciones, pese a colindar con entidades de alta incidencia delictiva como Zacatecas y Guanajuato.

En materia económica, resaltó que el estado acumuló más de ocho mil 800 millones de dólares (mdd) en inversión extranjera durante el sexenio y anunció nuevas inversiones, principalmente asiáticas, así como obras de infraestructura y educación.

Finalmente, reconoció que los servicios de salud siguen siendo un área a fortalecer, aunque aseguró que el Gobierno estatal mantiene coordinación con el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud (SSa).