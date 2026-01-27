Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

27/01/2026 - 12:05 am

Una serie de actos en Huatulco ha colocado bajo escrutinio la relación entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el gobierno municipal, del Partido Verde Ecologista de México.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- En medio del litigio que mantiene Ricardo Salinas Pliego con el Gobierno federal por la operación del campo de golf de Tangolunda, cuya concesión fue declarada concluida desde 2023, el empresario ha retenido de forma irregular ese predio federal y ha tenido ayuda del gobierno municipal de Santa María Huatulco, que le condonó 99 por ciento del impuesto predial, otorgándole un documento clave para fortalecer su defensa legal, reveló el periodista Omar Gasga.

"Lo que indagamos es que Fonatur intentó pagar el año pasado ante el gobierno municipal el impuesto predial de este terreno para tener derechos o justificar que es el legitimo propietario de este terreno, sin embargo descubrieron que ante el Gobierno municipal de Santa Maria Huatulco alguien ya había pagado el impuesto predial correspondiente al campo de Tangolunda", expuso el comunicador en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite en el canal SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube.

Omar Gasga detalló que el gobierno municipal hizo un "doble favor" a la empresa de Salinas Pliego que efectuó el pago, pues además de permitirle el trámite, realizó una condonación del 99 por ciento del impuesto predial.

"Lo que resalta es que en vez de cubrir el respectivo impuesto predial que asciende a mas de 2 millones 700 mil pesos, lo que se le cobró a la persona que llegó en representación de la empresa de Ricardo Salinas Pliego se le hizo una inusual condonación de 99 por ciento del impuesto predial, es decir, la persona que que se llevó este comprobante desembolsó solamente 27 mil pesos, el 1 por ciento del costo que debió haber pagado".

El periodista advirtió sobre un posible conflicto de intereses por parte del Alcalde de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, quien en días pasados fue tendencia tras sufrir un accidente automovilístico en donde perdió la vida una joven. "Lo que vino a revelar el accidente es que la camioneta que utilizaba el edil desde los tiempos de campaña, hablo desde mediados de 2024, trascendió en el ámbito local que esa camioneta fue proporcionada por una empresa vinculada a la televisora de Salinas Pliego. Es ahí donde puede existir un probable conflicto de intereses del presidente municipal de Santa María Huatulco".

El propio Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo en una entrevista por separado con "Los Periodistas" que ha solicitado a Julio Cárdenas atender esta situación, pero el Edil, por una aparente relación de amistad con Salinas Pliego, no ha intervenido.

"Yo le he pedido al presidente municipal que no permita esto, que el presidente municipal tiene que ejercer su función como autoridad y pues esto no se puede permitir ni que él tenga una alianza con el señor Salinas. Puede tener su amistad, nadie se lo puede negar, pero en el ejercicio de la administración municipal tiene que trabajar de manera íntegra".

La concesión del campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca, se otorgó en agosto de 2012 a Producciones Especializadas, filial del conglomerado TV Azteca. Foto: Facebook Las Parotas Club de Golf Huatulco.

"El campo no es de Salinas Pliego"

Omar Gasga subrayó que el predio nunca ha sido propiedad del empresario y señaló que con este tipo de favores, Salinas Pliego se dota de recursos legales para el litigio que mantiene con el gobierno federal por el campo de golf.

"No ha habido una expropiación. Es un doble favor, por un lado es hacerle una condonación del monto que alguien tendrá que pagar por impuesto predial a las arcas municipales de Santa Maria Huatulco, pero por otro lado es dotarle de herramientas de un documento legal que le permita en este juicio, que hay entre Salinas Pliego y el Gobierno federal, tener recursos a su favor porque puede acreditar que está en posesión de este terreno".

El Gobernador recalcó a su vez que el campo de golf nunca ha sido propiedad del empresario y que revisará los motivos por los que el municipio, que no está autorizado por aceptar el pago predial de una propiedad que está catalogada como reserva natural, permitió esta situación.

"Nunca fue de él, nunca ha sido el campo de golf de su propiedad, estaba en comodato, por llamarle así, este campo de golf y tengo entendido que fue declarado por el presidente de la República como una reserva natural protegida y consecuencia, no debía de tener este registro público de la propiedad ni está en catastro. Voy a revisar por parte del gobierno del Estado, si está documentado y voy a darlo a conocer, pero tengo la plena seguridad que no y el presidente municipal no tiene ninguna facultad para estar cobrando un pago predial porque esta propiedad no es del señor Ricardo Salinas Pliego".

Campo de golf concesionado. Foto: acebook Las Parotas Club de Golf Huatulco.

El fin de la concesión

La concesión para operar el campo fue otorgada en agosto de 2012 a Producciones Especializadas, empresa filial de TV Azteca, con una vigencia de 10 años que concluyó el 16 de agosto de 2022. Aunque Salinas Pliego sostiene que obtuvo una prórroga hasta 2027, el Gobierno federal lo niega.

“Salinas argumenta que obtuvo una prórroga de cinco años más, pero en el Gobierno federal aseguran que lo que obtuvo fue un oficio de un funcionario de Fonatur que no tenía facultades para haber contestado afirmativamente”, explicó Gasga.

En febrero de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la concesión había terminado formalmente en 2023 y acusó a la empresa concesionaria de incumplir con los pagos y con el mantenimiento del campo, costos que eran absorbidos por Fonatur. En ese contexto, el 26 de febrero, la Semarnat y la Conanp emitieron el decreto que declaró Parque Nacional Tangolunda el área que incluye el campo de golf y playas aledañas, con el argumento de preservar un ecosistema estratégico para el litoral oaxaqueño.

Un mes después, el 25 de marzo, Salinas Pliego aseguró que un juez federal le concedió una suspensión definitiva contra la clausura del campo de golf, el cual había sido asegurado por la Guardia Nacional tras su incorporación al régimen de protección ambiental.

A esto, se suman los señalamientos por el uso irregular del agua. Autoridades federales y estatales han acusado a la filial de TV Azteca de extraer sin autorización alrededor de 350 mil litros diarios de agua de pozos para la operación del campo de golf, en lugar de utilizar aguas tratadas, en contradicción con los principios de sustentabilidad que rigen las áreas naturales protegidas.

Hombres armados resguardan propiedad

El periodista Omar Gasga señala que además del campo de golf, Salinas Pliego mantiene otro interés clave en Huatulco, la llamada Casa Mixteca. En un video compartido a SinEmbargo, se puede observar cómo varias personas que pescaban en las inmediaciones de la propiedad, fueron amedrentadas por hombres armados quienes presuntamente cuidan la cas.

“Son los hombres armados que custodian la residencia de Ricardo Salinas Pliego, lo que se conocía como la Casa Mixteca, que construyó el Gobierno federal para la recepción de invitados especiales”, relató Omar Gasga.

La residencia fue edificada tras el decreto de expropiación de mayo de 1984, cuando inició el desarrollo turístico de Huatulco. Durante el sexenio de Vicente Fox, el inmueble fue desincorporado de los bienes de Fonatur bajo el argumento de que representaba números rojos para el Gobierno federal. “Mediante un contrato de intercambio de publicidad por un monto de más de 30 millones de pesos, esta residencia se le adjudicó al empresario”, explicó el periodista.

Desde entonces, Salinas Pliego ha realizado diversas remodelaciones y mantiene seguridad privada armada en la zona, incluida una pequeña playa conocida como La Guerrilla. La presencia de escoltas con fusiles de asalto fue lo que detonó la polémica más reciente.

"Estos hombres son guardias de seguridad con fusiles de asalto que ayer por la mañana llegaron a amedrentar a un grupo de personas, eran entre ellos había un menor de edad, cinco jóvenes que estaba pescando en inmediaciones de esta zona costera".

