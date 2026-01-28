Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

Obed Rosas

28/01/2026 - 7:25 am

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

El Edil Julio Cárdenas dio un descuento del 99 por ciento en el pago del impuesto de predial a Ricardo Salinas Pliego para un campo de golf en disputa con el Gobierno federal.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, anunció el martes que el Alcalde de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será investigado formalmente por la disminución del 99 por ciento al pago del predial que hizo a Ricardo Salinas Pliego del campo de golf que mantiene en disputa con el Gobierno federal.

“Vamos a investigar sobre este cobro. Está bien que tenga ciertas facultades, pero tampoco puede hacer lo que él quiera porque también la Cámara de Diputados pues le va a pedir cuentas porque de una disminución, en todo caso, de un pago este del predial a nadie le hacen eso. A nadie. Ahora se tienen que pagar los impuestos a todos”, comentó en conferencia de prensa.

El Gobernador Jara indicó que también se indaga la falta de pagos de este mismo impuesto en años anteriores. El mandatario oaxaqueño indicó que a partir de la entrevista que tuvo con Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire, el lunes por la noche, pidió que se investigara todo lo relacionado con este caso.

El consejero jurídico del gobierno estatal de Oaxaca, Giovani Vasquez Sagrero, aseguró que se revisará, respetando la autonomía hacendaria municipal, la condonación de 99 por ciento, equivalente a poco más de 2.7 millones de pesos, del monto de un impuesto predial del ejercicio 2025, que la autoridad local autorizó para beneficio de una empresa vinculada al concesionario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Durante la conferencia de prensa del gobernador Salomón Jara, el funcionario afirmó que se revisará hasta dónde cuenta un presidente municipal con facultades unipersonales para otorgar este tipo de descuento.

Vásquez Sagrero recalcó que ni él, como titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno estatal, tiene facultades para aplicar descuentos porque ésta es una atribución exclusiva del procurador fiscal, previa justificación y hasta donde la normatividad lo permite.

"Y aquí no es distinto porque es un orden de gobierno; se tendría que ver si el cabildo lo autorizó, si la ley de ingresos municipales de Santa María Huatulco le da la facultad", aseveró.

El pasado viernes 9 de enero el Edil huatulqueño tuvo un accidente cuando la camioneta en la que se desplazaba hacia la capital oaxaqueña sufrió una volcadura que diez días después ocasionó la muerte de Dulce Ivonne, una joven que le acompañaba.

El vehículo es propiedad de una empresa filial del Grupo Salinas y era usada por el alcalde Julio Cárdenas Ortega desde mediados de 2024, cuando hizo campaña electoral por la presidencia municipal de Santa Maria Huatulco como candidato del Partido Verde Ecologista de México.

Desde entonces había trascendido que esa empresa apoyó con ese vehículo, tres escoltas y, presuntamente, con dinero la campaña de Cárdenas Ortega bajo el compromiso de que siendo autoridad municipal realizaría todas las gestiones posibles para lograr que el Gobierno federal le permita a Salinas Pliego recuperar la plena posesión, administración y operación del campo de golf de Huatulco, un polígono de más de 80 hectáreas en inmediaciones de la bahía Tangolunda que en febrero de 2024 fue declarado como Área Natural Protegida bajo la categoría de Parque Nacional, luego de la negativa de Salinas Pliego de desembolsar 420 millones de pesos que le propuso la administración del presidente López Obrador para venderle el predio y dar por finiquitado el contrato de concesión que por diez años le autorizó en agosto de 2012 el gobierno de Felipe Calderón.

“No tenemos por qué proteger a quienes cometen agravio porque la sociedad castiga y la sociedad también delibera sobre estos temas. Julio viene de otro partido político diferente a Morena, no lo justifico. Hemos hablado con él y con varios de sus integrantes para decirle que moderen este tipo de actos. No nos gustó que tuviera en comodato y convenio una camioneta de esta empresa y que en campaña lo anduviera utilizando. Es cierto, anduvo utilizando cargando y haciendo de este vehículo porque genera compromisos, genera favores que el día de mañana tiene que cubrir como probablemente lo está haciendo ahora”, comentó Jara el martes en conferencia de prensa.

Jara sostuvo el lunes a Los Periodistas que ya había solicitado a Julio Cárdenas atender esta situación, pero el Edil, por una aparente relación de amistad con Salinas Pliego, no ha intervenido. "Yo le he pedido al presidente municipal que no permita esto, que el presidente municipal tiene que ejercer su función como autoridad y pues esto no se puede permitir ni que él tenga una alianza con el señor Salinas. Puede tener su amistad, nadie se lo puede negar, pero en el ejercicio de la administración municipal tiene que trabajar de manera íntegra".

En ese mismo espacio, el periodista Omar Gasga indicó que Fonatur intentó pagar el año pasado ante el gobierno municipal el impuesto predial de este terreno para tener derechos o justificar que es el legítimo propietario de este terreno, sin embargo descubrieron que ante el Gobierno municipal de Santa Maria Huatulco alguien ya había pagado el impuesto predial correspondiente al campo de Tangolunda.

Omar Gasga detalló que el gobierno municipal hizo un "doble favor" a la empresa de Salinas Pliego que efectuó el pago, pues además de permitirle el trámite, realizó una condonación del 99 por ciento del impuesto predial.

"Lo que resalta es que en vez de cubrir el respectivo impuesto predial que asciende a mas de 2 millones 700 mil pesos, lo que se le cobró a la persona que llegó en representación de la empresa de Ricardo Salinas Pliego se le hizo una inusual condonación de 99 por ciento del impuesto predial, es decir, la persona que que se llevó este comprobante desembolsó solamente 27 mil pesos, el 1 por ciento del costo que debió haber pagado".

Al respecto, la diputada local de Morena, Concepción Rueda, pidió este martes en tribuna al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, separarse del cargo mientras culminen las investigaciones del accidente que tuvo el 9 de enero pasado, a raíz del cual falleció una joven de 20 años de edad que le acompañaba.

La legisladora pidió al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, una exhaustiva investigación que dé certeza a la ciudadanía, que no proteja intereses políticos Dicho posicionamiento lo hizo en asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes en el Congreso del Estado de Oaxaca.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

