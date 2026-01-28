RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

27/01/2026 - 9:33 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Grupo Salinas: Sí queremos pagar impuestos. “Basta de usarnos de distractor”

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de Ricardo Salinas Pliego y lo que vendrá para el empresario una vez que, como ocurrirá inevitablemente, liquide ese multimillonario adeudo que tiene desde el 2008.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a Ricardo Salinas Pliego a pagar su adeudo fiscal no solo cerró una ruta jurídica: abrió un frente político que, rumbo a 2030, amenaza con arrastrar tanto al empresario como al Partido Acción Nacional (PAN) a una misma corriente de desgaste. Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar coincidieron en que el magnate enfrenta un dilema sin garantías y que la apuesta partidista parece más un pataleo que un proyecto viable.

Para Álvaro Delgado, el escenario posterior al pago, parcial o total, del adeudo no implica un colapso económico del magnate, sino el fin de una etapa de privilegios.

“Tiene dos opciones después de pagar. Uno, seguirse dedicando a su actividad empresarial, inclusive utilizando las concesiones del Estado que tiene, que son tres frecuencias de televisión en nuestro país que tienen cobertura, dos de ellas a nivel nacional”, explicó. A ello se suman, dijo, negocios como Total Play, la venta de electrodomésticos y Banco Azteca, lo que le permitiría seguir acumulando riqueza.

Sin embargo, Delgado descartó que esa ruta venga acompañada de un ejercicio de rendición de cuentas. “Yo no veo a Ricardo Salinas Pliego exponerse a una conversación periodística con quienes no piensen como él. ¿Está dispuesto Ricardo Salinas Pliego a transparentar muchas cosas que hoy como particular no puede? Yo no lo veo”, sentenció.

Desde esa perspectiva, señaló que la cercanía del empresario con el PAN carece de sentido estratégico.

La cercanía del PAN y Salinas Pliego

“¿Para qué se va a una aventura con partidos como el PAN que no le garantizan más que el fracaso? Porque el PAN no le da nada y él tampoco le da nada al PAN en realidad”, afirmó Delgado, quien anticipó que el futuro inmediato del empresario será la confrontación mediática: “Yo creo que todavía el futuro de Ricardo Salinas Pliego será el pataleo. Y utilizará sus medios, cada vez más desprestigiados… va a seguir haciendo dinero, pero ya sin los privilegios ni la impunidad que ha tenido desde que se convirtió en concesionario de televisión”.

Por su parte, Daniela Barragán analizó el punto de quiebre que representó la resolución judicial, la cual ha obligado a Salinas Pliego a voltear hacia otros frentes.

“Estamos en un momento en el que las opciones ya son muy pocas, ¿no?… ya solamente hay en realidad una opción, que es la de que pague”, aunque aclaró que aún quedan interrogantes abiertas sobre el monto final y los mecanismos de pago. Recordó además que el adeudo total aún se discute en otras instancias por miles de millones de pesos.

Para Barragán, el problema central es que Salinas Pliego ya cruzó una frontera política difícil de revertir.

"Sin lugar a dudas ya es una puerta que se abrió, la de Ricardo Salinas Pliego no solamente en su faceta de empresarios y no como político. O sea, ya es muy difícil que él saldando la deuda se regrese solamente a su trinchera de empresario. Ya Salinas Pliego es una figura política que va a cumplir casi un año de promocionarse como posible candidato presidencial".

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
El magnate Ricardo Salinas Pliego no pagó ayer 51 mil millones de pesos de adeudos de impuestos que debía al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

¿Salinas Pliego en 2030?

En la misma línea, Héctor Alejandro Quintanar consideró que el caso marcará todo el sexenio por su doble dimensión jurídica y política. “La dimensión jurídico-económica del tema Salinas Pliego empezó a tomar cierta ruta en los días recientes, porque gente de este personaje ya se acercó a ver cómo se puede pagar el adeudo brutal que tiene este personaje”, un adeudo, recordó, “tolerado por lo menos dos presidentes anteriores a López Obrador”.

Quintanar subrayó que, mientras los abogados litigaban, el empresario optó por otro camino. “Este señor no ha recurrido solamente a la vía jurídica para tratar de retrasar lo inevitable… mientras sus abogados han estado dando largas, el tipo empezó una campaña política”, dijo. A su juicio, esa estrategia busca construir una narrativa de persecución: “Todo su actuar político ha sido para estirar la liga, hacerse pasar por un perseguido político con tal de no cumplir una obligación básica y fundamental”.

Sobre el eventual proyecto presidencial, fue tajante: “El proyecto político de Salinas Pliego, ¿para qué sería? Pues sería simplemente para mantenerse en la impunidad y seguir violando la ley”.

Finalmente, Meme Yamel aseguró que Salinas Pliego tiene dos posibles caminos a seguir,  el terreno de la legalidad y del desgaste electoral.

"Trae como el fenómeno de como estoy en contra del gobierno, entonces, lo que pasó con Xóchitl Gálvez, a mí me van a impulsar todos y entonces van a decir que es el huracán Salinas Pliego. Un huracán muy descafeinado. Como es de la iniciativa privada, entonces, con aquellos que no se sienten ni de izquierda ni de derecha, podría empatizar. Pero hay algo que está pasando. ¿Todos esos proyectos que tienen en común? Fracasaron, unos peores que otros, unos más ridículos que otros".

Según Yamel, incluso el termómetro de las redes sociales anticipa un debilitamiento de Salinas Pliego rumbo a 2030.

“Si usamos las redes sociales como un termómetro, es muy pronto y va con una tendencia a descafeinarse por completo… porque evidentemente hay una crisis de cuadros”, explicó, aludiendo tanto al entorno del empresario como al del PAN.

Sobre el partido, fue especialmente crítica con el PAN, un partido que ha fracaso hasta el momento en su intento de reclutar a nuevos militantes.

"El Partido Acción Nacional le abrió la puerta, o sea, no han podido afiliar gente los del Partido Acción Nacional ni regalando iPhones, pero eso sí, aquí están de ofrecidos. De par en par las puertas, aquí estamos, ven a nosotros. El problema es que aquellas personas que podrían simpatizar con el PAN o votar por el PAN no necesariamente están de acuerdo con lo que está haciendo la dirigencia".

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
2

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

3

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
4

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
5

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

6

FGR: Tragedia del Tren Interoceánico fue por alta velocidad; detienen a maquinista

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
7

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
8

ENTREVISTA ¬ Trump quiere guerra contra la clase obrera y el pueblo de EU: activista

9

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó la posible presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad desde el 6 de febrero.
10

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

El combate a la extorsión como estrategia nacional requiere la coordinación efectiva de autoridades federales y estatales, como se ha demostrado con capturas.
11

Claves de la estrategia contra la extorsión

Autoridade frustraron el robo de una pipa tras una persecución en la carretera México–Pachuca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca.
12

VIDEO ¬ Policías evitan robo de pipa tras persecución en carretera México-Pachuca

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
13

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

14

ENTREVISTA ¬ La traición del PT ha sido constante: Jara. “Morena debe tener cuidado”

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
15

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
1

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
2

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

La FGJES informó que un Juez de control resolvió vincular a proceso a seis personas y una persona moral por el incendio en un Waldo´s de Hermosillo, Sonora.
3

Juez procesa a seis personas y al representante de Waldo's por incendio en Sonora

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
4

ENTREVISTA ¬ Trump quiere guerra contra la clase obrera y el pueblo de EU: activista

Un Juez en Minnesota ordenó que el director del ICE comparezca para explicar por qué no ha cumplido con órdenes judiciales que exigen audiencias de migrantes.
5

El ICE ha disparado 16 veces durante redadas antimigrantes sin recibir ningún castigo

Autoridade frustraron el robo de una pipa tras una persecución en la carretera México–Pachuca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca.
6

VIDEO ¬ Policías evitan robo de pipa tras persecución en carretera México-Pachuca

La Patrulla Fronteriza de EU en Arizona se vio involucrada este martes en un tiroteo cerca de la frontera que dejó a una persona lesionada en estado grave.
7

Patrulla fronteriza de Arizona dispara contra un "sospechoso"; se encuentra grave

8

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El peso mexicano mantuvo su tendencia de ganancias frente al dólar este martes, al cerrar la jornada con un tipo de cambio de 17.24 pesos por unidad.
9

El peso avanza ante un dólar débil y en espera de decisión de la Fed: queda en 17.24

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en con la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja y con representantes bancarios.
10

Sheinbaum se reúne con Banxico y banqueros; analizan panorama económico de México

11

FGR: Tragedia del Tren Interoceánico fue por alta velocidad; detienen a maquinista

La Fiscalía de la CdMx dio a conocer la detención de Juan “N”, alias “El Seven”. señalado como presunto líder de una facción de “La Familia Michoacana”.
12

"El Seven", presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, es detenido en la CdMx