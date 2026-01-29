Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

Aunque el conglomerado aseguró que a partir de este momento ya no le debe nada al Gobierno, "por ningún concepto", el SAT aseguró que sólo ha efectuado el primer pago.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributario (SAT) informó que Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, dió un primer pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos que ya fueron ingresados este jueves a la Tesorería de la Federación y que el resto de la deuda de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos será cubierto en "abonos chiquitos" mediante 18 pagos de mil 222.2 millones de pesos, aproximadamente.

Por su parte, Grupo Salinas dio a conocer que decidió "pasar página" y concluir todos los litigios que sostuvo contra el Gobierno de México.

"Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamin Salinas Pliego, cumplen —y siempre han cumplido— con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México", indicó el grupo empresarial en un comunicado.

"Con este pago —que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al Gobierno, por ningún concepto", señaló, pese a que la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió la existencia de dichos "acuerdos" y que quedan pendientes otro litigios.

Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de #GrupoSalinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno. Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a… pic.twitter.com/UGywFEJZaV — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 29, 2026

"En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural", aseguró el grupo empresarial.

"A los mexicanos les decimos: tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial", finalizó Grupo Salinas.