Un lugar cerca de la Ciudad de México para practicar actividades de adrenalina

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 7:00 am

Valle de Bravo

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Miradores imperdibles de Valle de Bravo para tomar grandes fotos y tener aventuras

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

¿Qué actividades acuáticas se pueden realizar en el lago de Valle de Bravo?

Si te gusta el contacto directo con la naturaleza y la adrenalina pura, este lugar tiene varias actividades.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Si te encantan las actividades extremas, hay un lugar cerca de la capital que cuenta con varias actividades que harán que la adrenalina se haga presente, se trata de Valle de Bravo, el Pueblo Mágico donde podrás llenarte de vitalidad en tan solo el fin de semana.

Entre caminos boscosos

Si eres de los que gustan de conducir, pero sin tráfico, el tomar una Razer (vehículo todo terreno 4x4), es ideal para sentir toda la adrenalina y recorrer caminos boscosos o llenos de tierra y roca, para menearse en su totalidad. Esta actividad es especial para las rutas con caminos mixtos, es decir, calles y senderos por el bosque, además de recorrer las calles del pueblo, y conocer más a fondo el menú de lugares.

Una tirolesa imperdible

Pero si eres de los que ama la altura o también quieres perder el miedo, lánzate por una tirolesa: te recomendamos que asistas a Rodavento, donde podrás desplazarte entre las copas de los árboles a más de 40 metros de altura. ¿Adrenalina? Claro que sí, ¡Y de la buena! La tirolesa cuenta con 5 plataformas, de las cuales 6 son cables de aproximadamente 500 metros de longitud. Su recorrido tomará aproximadamente media hora, así que vete preparado para liberar energía negativa.

Rapel en un punto emblemático

Ahora que si de concentración se trata, el realizar rápel, es toda una experiencia. Con un descenso vertical de más de 65 metros en la imponente Peña de Valle de Bravo, uno de los puntos más emblemáticos del destino. El recorrido comienza con unos 20 metros de descenso pegado a la roca, y continúa con un tramo único en el que quedarás despegado de la pared, prácticamente “volando” mientras disfrutas de la mejor vista panorámica de Valle de Bravo. La experiencia culmina en la misteriosa Cueva del Diablo, cerrando un recorrido inolvidable. Por sus características, esta actividad requiere esfuerzo físico y experiencia previa, por lo que no está recomendada para principiantes ni para niños.

¿Qué es el Ala Delta?

No puedes dejar pasar el Ala Delta, una estructura diseñada para volar sin un motor que la impulse, la cual está compuesta por una estructura rígida triangular de aluminio cubierta con una vela que hace volar hecha de telas de gran resistencia y en el centro va suspendido el arnés donde va colgado el piloto que controla el vuelo.

Recuerda contar con supervisión

Recuerda que, para cada actividad, los expertos te brindarán una introducción para saber más del funcionamiento, para que esto sea muy seguro, la supervisión debe ser especializada. Ellos se encargarán de todo, mientras tú solo disfrutas del impresionante paisaje en las montañas, el recorrido por parte del Valle, el imponente Peñón y las calles o zonas a explorar. También es importante resaltar que el clima sea permisible avanzar con dicha actividad.

Para más información de grupos expertos en las actividades, existen tour operadores certificados como: Explora Valle (722 851 9081) y Aventours Valle (722 312 6431).

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

+ Sección

Galileo

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La Barredora barrió con Adán Augusto
2

La Barredora barrió con Adán Augusto

Hoy No Circula Martes
3

¿Doble Hoy No Circula en martes? Así aplicará este 3 de febrero en CDMX y Edomex

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
4

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
5

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
6

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

7

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Una odontóloga explicó las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata.
8

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El hijo de la Alcaldesa de San Quintín, Erick "N", fue detenido ayer por policías municipales de este Municipio tras un altercado con manifestantes.
9

VIDEO ¬ Hijo de la Alcaldesa de San Quintín es detenido por agredir a manifestantes

Ricardo Monreal y los coordinadores de grupos parlamentarios
10

DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
11

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
12

Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández
13

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EU para Venezuela.
14

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a Laura Dogu, la enviada de Trump para Venezuela

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
15

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EU para Venezuela.
1

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a Laura Dogu, la enviada de Trump para Venezuela

La NFL disputará un partido de temporada regular en México.
2

La NFL regresa a México con un partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Gobierno de EU elimina fotos sin censura del caso Epstein.
3

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

Sheinbaum felicitó a Laura Fernández
4

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica

Ricardo Monreal y los coordinadores de grupos parlamentarios
5

DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres

La SSC-CdMx detuvo a 17 franeleras y franeleros durante un operativo realizado en las inmediaciones del Auditorio Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
6

SSC-CdMx detiene a 17 franeleros y remite 3 motos tras operativo en la Miguel Hidalgo

Trump afirmó que EU está muy cerca de lograr un acuerdo con Cuba para permitir que cubanos que radican en territorio estadounidense puedan volver a la isla.
7

Trump afirma que EU mantiene diálogo con Cuba; la isla lo niega y recibe apoyo ruso

Morenismo
8

VERSUS ¬ ¿Mier por Adán? Morena no mejoró perfil del Senado y sigue pendiente Monreal

El titular de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta este lunes al General de División de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera.
9

Guillermo Briseño Lobera se convierte en el nuevo Comandante de la Guardia Nacional

Si te interesa unirte a las filas de la Armada de México, la Semar anunció que hay vacantes disponibles en la Región Naval de Sinaloa.
10

¿Quieres unirte a la Marina? Hay vacantes para la Cuarta Región Naval de Mazatlán

Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EU por el caso Epstein
11

Los Clinton testificarán sobre el caso Epstein ante la Cámara de Representantes de EU

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
12

Fobaproa, corrupción poblana y opacidad abollan el auto de Mier... antes de arrancar