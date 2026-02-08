El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

Durante 2025 y enero de este año el PRI y su dirigente, Alejandro Moreno, gastaron más de 6 millones de pesos, en promedio 15 mil 500 pesos diarios en anuncios y la difusión de memes a través de sus redes sociales.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pagó millones de pesos en el último año en la difusión de anuncios, memes e imágenes hechas con inteligencia artificial a través de sus redes sociales con las que llaman a votar por el partido para la Presidencia de México en 2030. A la par, su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas gastó más en difundir mensajes en sus redes sociales personales durante 2025 que el PRI en sus cuentas.

El PRI pagó un estimado de 2 millones 814 mil 346 pesos por la difusión de 207 publicaciones en Facebook e Instagram entre el 1 de enero de 2025 al 2 de febrero, mientras que Moreno Cárdenas, conocido como "Alito", gastó al menos 3 millones 339 mil 402 pesos por 196 anuncios en el mismo periodo, así lo muestran datos de la Biblioteca de anuncios de Meta.

Es decir, el partido y "Alito" Moreno gastaron en promedio 15 mil 500 pesos diarios en anuncios y la difusión de memes, unos 465 mil pesos al mes. Meta informa cuántos anuncios de distintos rangos de precios son contratados, no detalla los costos individuales de las publicaciones, por eso sólo se conoce el monto estimado de todas ellas.

Los mensajes del PRI y su dirigente se enfocan en transmitir nostalgia, asocian al partido con una época de mejores finanzas, estabilidad y más seguridad que contrastan con los últimos años de gobiernos de Morena a nivel federal y en los estados. Por ejemplo, destacan que el PRI ofrece "orden y la experiencia" y usan frases como "el PRI sí resuelve" y "el PRI sí sabía gobernar."

El PRI atraviesa la etapa más crítica de su historia: en solo cuatro años perdió al 79 por ciento de su militancia; fue desplazado por Morena en número de simpatizantes y resultados electorales. Después de siete décadas de ser el partido hegemónico en México, hoy acumula derrotas presidenciales, y sólo entre 2021 y 2025, con Alejandro Moreno como dirigente, el partido ha perdido 11 gubernaturas.

Además, una encuesta de Buendía y Márquez para El Universal publicada en agosto de 2025 mostró que el PRI es el partido del que la población tiene una peor opinión: 53 por ciento de las y los encuestados dijeron tener una opinión "mala", y 17 por ciento "muy mala". En cambio, Morena, el partido que más entidades gobierna, registró una opinión "buena" del 52 por ciento de la población, y "mala" en un 16 por ciento.

En ese contexto, con un claro contraste en popularidad, el PRI ha enfocado su comunicación en el último año en denostar a Morena con mensajes en los que aseguran que el partido no sabe gobernar, también utilizan imágenes de perros caricaturizados para pedir que el PRI vuelva a gobernar el país.

En sus publicaciones aseguran que los gobiernos del PRI defendieron las libertades y los derechos humanos, aunque en los hechos sus administraciones estuvieron marcadas por la represión, las matanzas y el autoritarismo que siguen impunes, como el asesinato de estudiantes en Tlatelolco (1968), la represión a manifestantes conocida como El Halconazo (1971), la represión y asesinato en Acteal de indígenas tzotziles (1997) y más recientemente, en su último periodo presidencial con Enrique Peña Nieto, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

Además, el PRI pagó entre 15 mil y 20 mil pesos para difundir entre diciembre de 2025 y enero de 2026 un mensajes en los que se dicen defensores del maíz y del campo; utilizaron frase “sin maíz no hay país", el nombre de una campaña que lideran organizaciones civiles, personas defensoras y académicas que durante años han denunciado el daño a la producción del maíz nacional registrado por el ingreso de maíz transgénico a nuestro país con la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá –el antecedente del TMEC–, durante el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari.

El PRI también pagó por anuncios en los que resaltan que en México "van 7 años de estancamiento económico” o que los ingresos no mejoran. Contrario a estas afirmaciones, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la mejora salarial y los programas sociales que implementó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) contribuyeron a la reducción de la desigualdad en el país.

La Unidad de Datos de SinEmbargo reportó en agosto pasado que, de acuerdo con los cálculos del Inegi, en 2016 el decil 10 —que es el grupo poblacional más rico— tenía un ingreso corriente mensual per cápita (ICTPC) o por persona 24 veces mayor al decil de más pobreza. Mientras que para 2024, esa brecha se redujo y el sector más rico ganó 16.1 veces más que el decil más pobre, pero aunque la brecha entre lo que ganan los más ricos y los más pobres se hizo más corta, los desequilibrios persisten.

La inseguridad es otro de los temas recurrentes en los anuncios pagados por el PRI y Alejandro Moreno, en ellos se refieren a morenistas como "narcopolíticos", aseguran que la presencia del crimen organizado necesita una respuesta firme, incluso en coordinación con Estados Unidos (EU).

Esto coincide con el mensaje de finales de enero de Alejandro Moreno, quien declaró ante medios de comunicación que el partido está de acuerdo con que el Gobierno de EU envíe a tropas militares a territorio mexicano para combatir a los cárteles, argumentando que los gobiernos de Morena han sido incapaces de combatir a grupos de la delincuencia. "Alito" Moreno pagó en 2025 un estimado de 285 mil 990 pesos para la difusión de 19 anuncios donde se posicionan estos temas.

La publicidad de "Alito"

Desde diciembre de 2024, Alejandro Moreno renovó la Secretaría de Comunicación Institucional y la de Innovación Digital del Comité Ejecutivo Nacional con Fernanda García y Jorge Tejero, respectivamente, con el objetivo de modernizar la estrategia digital del partido.

Antes de febrero de 2025, el partido publicaba en sus redes principalmente fotografías de sus militantes y de su dirigente nacional. El uso de memes se intensificó al término del primer trimestre de 2025, y desde entonces es cada vez más frecuente.

La Secretaría De Comunicación Institucional reconoció en su Programa de actividades de 2025 el objetivo de “hacer del PRI un partido digital” y de “mejorar la opinión pública” del partido. En ese documento también reconoció que sobreexponer a un sólo personaje daña otro de sus propósitos: posicionarse como una "marca".

Sin embargo, se utilizaron más recursos para promocionar mensajes desde las redes sociales del dirigente priista Alejandro Moreno que desde las del PRI. En promedio, del 1 enero de 2025 al 2 de febrero de este año, el legislador gastó 8 mil 411 pesos diarios en este rubro, frente a los 7 mil 089 pesos destinados en las cuentas del partido.

El PRI, el partido más opaco

Los gastos del PRI y Moreno Cárdenas en publicidad en Facebook e Instagram son sólo una porción de lo que el partido destina para promocionarse. Hasta el momento se desconoce el total ya que el PRI no cumple con sus obligaciones de transparencia.

Cerró el 2025 como el partido más opaco, de acuerdo con el último análisis de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (INE), que abarca el tercer trimestre de ese año.

El INE encontró que de 56 formatos obligatorios el PRI sólo cumplió con nueve. No transparentó rubros como la contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.

El dictamen evaluó la publicación de información de los partidos Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI. La verificación se centró en 56 formatos de información, divididos en 40 de obligaciones comunes y 16 de obligaciones específicas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para ello el INE también revisó los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los partidos Morena y PAN obtuvieron el máximo cumplimiento con un 100% al publicar la totalidad de los 56 formatos. El PT registró un grado de cumplimiento de 96.43 por ciento (54 formatos) y Movimiento Ciudadano con 94.64 por ciento (53 formatos).

En contraste, el PRI destacó como el partido con el menor cumplimiento, alcanzó solo un 16.07 por ciento. De los 40 formatos correspondientes a las obligaciones comunes incluidas en la Ley General de Transparencia, el PRI sólo atendió 3. Respecto a los 16 formatos de obligaciones específicas, el PRI informó de seis.

Mientras que la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia sobre la contratación de servicios de publicidad oficial en 2025 sólo reconoce el gasto de 928 mil 148 pesos en tres avisos institucionales que el PRI pagó para difundir en los periódicos impresos El Universal, Milenio y Reforma.