"Alito" apoya intervención de EU en México; reclama a MC por avalar Reforma Electoral

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 7:09 pm

El líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmó que el tricolor respalda la intervención de tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.

Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

México y EU acuerdan acelerar extradición de capos; buscarán menos tráfico de armas

"Reforma electoral no será imposición", afirma Rosa Icela ante diputados de Morena

El líder del tricolor reclamó a MC por respaldar la Reforma Electoral y calificó a Dante Delgado como un traidor.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, afirmó este sábado que el tricolor respalda que haya una intervención de las tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.

El Senador priista advirtió que en el país manda el crimen organizado y acusó a los gobiernos encabezados por Morena de ser ineficaces para combatir la inseguridad, además que, supuestamente, ha normalizado las masacres, fosas clandestinas, campos de exterminio, ataques con bombas, asesinatos y desaparecidos.

También reclamó a Movimiento Ciudadano (MC) por respaldar la iniciativa de Reforma Electoral que será enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, calificando a su líder, Dante Delgado, como un traidor, esto en una conferencia de prensa en el marco del inicio de la Reunión Parlamentaria de legisladores priistas.

Acusa a Morena de incapacidad ante el narco

Alito Moreno declaró ante medios de comunicación que el PRI está de acuerdo con que el Gobierno de EU envíe a tropas militares a territorio mexicano para combatir a los cárteles, argumentando que los gobiernos de Morena han sido incapaces de combatir a la delincuencia.

"Nosotros respaldamos absolutamente la determinación de los gobiernos que son aliados, como el gobierno de Estados Unidos, de participar en destruir el crimen organizado en México y a los narcopolíticos de México", declaró el priista.

Agregó que para llevar a cabo dicha intervención "lo primero que deben de hacer es investigar, porque al crimen organizado se le enfrenta, se le lleva a la justicia, se le procesa y se les destruye, porque están destruyendo a las familias mexicanas y eso es lo que debemos de hacer, coordinación, cooperación".

Además, el líder priista aseguró que en México quien manda son los grupos criminales, al tiempo que acusó a los gobiernos encabezados por Morena de ser incapaces de frenar el incremento de delitos como desapariciones, homicidios o masacres como la que ocurrió recientemente en Salamanca, Guanajuato.

Señala a MC por traición ante Reforma Electoral

El líder del PRI también criticó a Movimiento Ciudadano (MC) por apoyar la iniciativa de Reforma Laboral que será enviada al Congreso por el Gobierno federal, asegurando que gracias a este respaldo Morena cuenta con la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa.

"Alito" Moreno acusó al líder del partido naranja de haber negociado con morenistas y sus aliados para garantizar su apoyo al proyecto a cambio de beneficios, por lo que afirmó que "Dante Delgado va a pasar a la historia como el esquirol más grande y el traidor más grande de este país",

“Hay estos partidos como Movimiento Ciudadano, algunos luego también que no tienen esa determinación y ese carácter. No, es que ‘vamos a ser democráticos y venimos a escuchar’; qué chingados van a escuchar si ya saben que tienen la mayoría de votos, lo que quieren es ir a avalar, para que no los persigan, para que no los aprieten”, aseveró.

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

