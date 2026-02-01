"Alito" apoya intervención de EU en México; reclama a MC por avalar Reforma Electoral

El líder del tricolor reclamó a MC por respaldar la Reforma Electoral y calificó a Dante Delgado como un traidor.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, afirmó este sábado que el tricolor respalda que haya una intervención de las tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.

El Senador priista advirtió que en el país manda el crimen organizado y acusó a los gobiernos encabezados por Morena de ser ineficaces para combatir la inseguridad, además que, supuestamente, ha normalizado las masacres, fosas clandestinas, campos de exterminio, ataques con bombas, asesinatos y desaparecidos.

También reclamó a Movimiento Ciudadano (MC) por respaldar la iniciativa de Reforma Electoral que será enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, calificando a su líder, Dante Delgado, como un traidor, esto en una conferencia de prensa en el marco del inicio de la Reunión Parlamentaria de legisladores priistas.

Acusa a Morena de incapacidad ante el narco

Alito Moreno declaró ante medios de comunicación que el PRI está de acuerdo con que el Gobierno de EU envíe a tropas militares a territorio mexicano para combatir a los cárteles, argumentando que los gobiernos de Morena han sido incapaces de combatir a la delincuencia.

"Nosotros respaldamos absolutamente la determinación de los gobiernos que son aliados, como el gobierno de Estados Unidos, de participar en destruir el crimen organizado en México y a los narcopolíticos de México", declaró el priista.

Agregó que para llevar a cabo dicha intervención "lo primero que deben de hacer es investigar, porque al crimen organizado se le enfrenta, se le lleva a la justicia, se le procesa y se les destruye, porque están destruyendo a las familias mexicanas y eso es lo que debemos de hacer, coordinación, cooperación".

Además, el líder priista aseguró que en México quien manda son los grupos criminales, al tiempo que acusó a los gobiernos encabezados por Morena de ser incapaces de frenar el incremento de delitos como desapariciones, homicidios o masacres como la que ocurrió recientemente en Salamanca, Guanajuato.

MORENA apuesta a que se normalice lo que pasa en el país: Masacres, fosas clandestinas, drones y coches bomba, asesinatos y desaparecidos. Como si fuera lo normal.

Como si no pasara nada. ¿Cuánto más van a esperar para actuar? pic.twitter.com/xeBk54S5GS — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 31, 2026

Señala a MC por traición ante Reforma Electoral

El líder del PRI también criticó a Movimiento Ciudadano (MC) por apoyar la iniciativa de Reforma Laboral que será enviada al Congreso por el Gobierno federal, asegurando que gracias a este respaldo Morena cuenta con la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa.

"Alito" Moreno acusó al líder del partido naranja de haber negociado con morenistas y sus aliados para garantizar su apoyo al proyecto a cambio de beneficios, por lo que afirmó que "Dante Delgado va a pasar a la historia como el esquirol más grande y el traidor más grande de este país",