México y EU acuerdan acelerar extradición de capos; buscarán menos tráfico de armas

Autoridades mexicanas y estadounidenses intercambiaron información respecto al combate contra drones usados por criminales.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) acordaron incrementar las extradiciones de líderes de grupos del crimen organizado y reforzar las acciones para frenar el tráfico de armas en la frontera, como parte de la estrategia de seguridad binacional, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Dichos acuerdos fueron alcanzados por representantes de ambas naciones durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), celebrada el viernes en la sede del Departamento de Estado en Washington D.C., realizada para dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de seguridad, en el marco del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

En un comunicado la SRE detalló que durante el encuentro las delegaciones de ambos países resaltaron los logros alcanzados materia de seguridad, como los avances en el intercambio de información aduanera, en el entendimiento de las amenazas globales de los sistemas no tripulados y los resultados en cooperación judicial.

México acuerda incrementar extradiciones de capos a EU

Durante la reunión entre representantes de México y EU ambas partes acordaron implementar acciones en materia de seguridad en la frontera y combate al crimen organizado, en el marco del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Como parte del acuerdo, las autoridades mexicanas se comprometieron a incrementar el envío de capos del crimen organizado que sean objetivos prioritarios, mientras que la parte estadounidense prometió compartir más información sobre las acciones de seguridad que llevan a cabo en su territorio, además de fortalecer el combate al tráfico de armas en la frontera.

La SRE recalcó que durante el encuentro ambas delegaciones destacaron los logros alcanzados para hacer frente a retos comunes en materia de seguridad desde la instalación del GIS en septiembre del 2025.