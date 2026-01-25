CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

La titular del Ejecutivo federal dijo que las y los mexicanos han luchado desde la independencia nacional por la consecución de un país justo y con bienestar.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este sábado en Reynosa, Tamaulipas, que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano, luego de hacer un recuento histórico de las luchas sociales del pueblo que ha hecho de esta Nación una en permanente búsqueda de justicia social.

"Quiero felicitarles y decirles que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano y aquí en esta frontera es más simbólico decirlo. La Presidenta tiene claros sus principios, nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos. Seguimos luchando por justicia social por hacer realidad el bienestar", sentenció la mandataria federal durante una acto de entrega de viviendas en la entidad.

La también Doctora dijo que ese ha sido el sueño del pueblo mexicano y del movimiento que representa. "Ese es el sueño del pueblo de México, ese es el sueño de la Presidenta y ese es el sueño de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Por eso la Cuarta Transformación tiene dos palabras que la caracterizan. Justicia. Justicia social", sentenció.

Trump lanza nuevos amagos contra México

Las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum se dan luego de que Donald Trump afirmó en una reciente entrevista con el diario The New York Post que podría emprender acciones militares contra el narcotráfico en cualquier lugar, incluido México.

"Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", dijo el republicano al diario conservador.

Al ser cuestionado por el periódico sobre si estos ataques podrían ocurrir en cualquier lugar incluido México, Venezuela o Colombia, el Presidente respondió: "Podría ser en cualquier lugar".

CSP entrega viviendas del Bienestar

La titular del Ejecutivo federal encabezó en Reynosa la entrega de 44 viviendas del desarrollo Florencia a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

“Este evento es algo muy hermoso, podemos darle certeza a las familias mexicanas de que pueden tener un patrimonio propio para ellos y para sus hijos. La verdad es que antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho. No un negocio, no una mercancía, no un privilegio", agregó en el acto.

Asimismo, aseguró que el deber de la Cuarta Transformación es la felicidad del pueblo de México y por esa razón se lucha para que loas y los mexicanos puedas acceder a una vivienda digna con precios accesibles para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos.

En el acto estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel y detalló que en Tamaulipas, la meta sexenal es superar las 84 mil viviendas: 60 mil viviendas del Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y más de 4 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), construidas a través de una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp), generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecas y tamaulipecos.