Delcy Rodríguez recibe en Caracas a Laura Dogu, la enviada de Trump para Venezuela

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 5:08 am

Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EU para Venezuela.

La funcionaria reiteró las tres fases que Marco Rubio planteó sobre el país sudamericano: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el lunes en Caracas la encargada de negocios de Estados Unidos (EU) de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, a un mes de la intervención del gobierno de Donald Trump en el país sudamericano y del secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Este lunes 2 de febrero en horas de la tarde la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con la encargada de negocios de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu", informó en redes sociales el Ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela.

En el Palacio de Miraflores, sitio en el que tuvo lugar el encuentro, Dogu "reiteró las tres fases que el Secretario de Estado, Marco Rubio, planteó sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", según informó la legación diplomática de Estados Unidos en X.

Anteriormente, Dogu fue Embajadora en Honduras y Nicaragua y reemplazó en el puesto a John McNamara, de acuerdo con información del gobierno de EU. Asimismo, fue asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del Buró Federal de Investigación (FBI).

Venezuela nombra a Félix Plasencia como su representante en EU

La reunión entre Delcy Rodríguez y Laura Dogu contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y del Ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, quien posteriormente anunció el nombramiento del diplomático y político Félix Plasencia como nuevo representante de Venezuela ante EU.

"El diplomático venezolano se trasladará con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días", sostuvo Gil respecto a una decisión que enmarcó como parte de "una etapa de trabajo, una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses".

De acuerdo con información de la Presidencia venezolana, el Ministro enfatizó su voluntad de que la nueva fase de relaciones entre Caracas y Washington "calce a la perfección con los postulados del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de la soberanía de nuestros estados".

Félix Plasencia se ha desempeñado distintos cargos durante el mandato del Presidente Nicolás Maduro, ha estado al frente del Ministerio de Turismo y Comercio (2019-2020), del de Exteriores (2021-2022) y ha sido Embajador del país sudamericano en China, Colombia y Reino Unido.

