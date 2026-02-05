"El Mini Lic" es sentenciado en EU a 5 años de prisión por tráfico de fentanilo

Dámaso López Serrano fue detenido en diciembre de 2024 por autoridades estadounidenses. En mayo de 2025 se declaró culpable y firmó un acuerdo de cooperación.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez federal de Estados Unidos (EU) sentenció a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", vinculado al Cártel de Sinaloa, por el delito de tráfico de fentanilo en la Unión Americana.

Según información del Washington Post, la sentencia en contra del narcotraficante, señalado también como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez en 2017, fue dictada por el Juez Anthony Trega, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia.

López Serrano se declaró culpable en mayo de 2025 (tras su detención en diciembre de 2024) de conspiración para distribuir fentanilo en Fairfax, una de las más de 30 ciudades ubicadas en el estado de Virginia.

"El Mini Lic", hijo de Dámaso López Núñez "El Licenciado", exoperador cercano a Joaquín "El Chapo" Guzmán, ya había sido condenado previamente en 2018 por tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína. En esa ocasión cooperó con las autoridades estadounidenses, lo que le permitió obtener una sentencia reducida y salir en libertad condicional en 2022.

Sin embargo, mientras se encontraba bajo supervisión federal, reincidió en actividades delictivas al involucrarse en un intento de trasiego de más de 400 gramos de fentanilo.

Sheinbaum cuestiona negociaciones de EU con "El Mini Lic"

El año pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que el gobierno de Estados Unidos negociara un acuerdo de cooperación con Dámaso López Serrano, al calificarlo como una contradicción ante la postura de combate al narcotráfico que afirma sostener la administración de Donald Trump.

"Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones, pues tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos", declaró en mayo de 2025 la titular del Ejecutivo durante una de sus conferencias matutinas.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró la exigencia de la extradición de criminales solicitados por México, entre ellos "El Mini Lic", quien enfrenta acusaciones en el país por su presunta implicación en el asesinato del periodista Javier Valdez.

“Nosotros vamos a insistir en la extradición de los [delincuentes] que hemos solicitado”, agregó.

Además, añadió que su Administración colabora diariamente en la lucha contra la delincuencia organizada mediante inteligencia, investigaciones y detenciones, con el objetivo de garantizar la seguridad y paz en el país.