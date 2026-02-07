Tres consejos para mantener la casa limpia y no morir en el intento

¿Cómo hacer para mantener el orden en una casa? Hay acciones que pueden parecer pequeñas pero ayudan a no caer en el caos.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Mantener los espacios en los que habitamos limpios resulta clave para el bienestar, esto favorece al aspecto mental, además de evitar enfermedades. Con esto en mente, traemos 5 consejos para que sea más sencillo.

No dejes todo para el "día de la limpieza" que en ocasiones es ese día de descanso, al final no descansas nada y terminas agotado por limpiar todo, desde la mañana hasta la noche y en ocasiones no alcanza el tiempo; se pueden hacer pequeñas actividades entre semana para evitar que se acumulen, por ejemplo: limpiar la mesa la terminar de desayunar, comer o cenar y lavar los platos que se usaron en ese momento, eso evitará tener una montaña de trastes sucios que después dará más pereza lavar.

Es importante cuidar la piel de las manos y usar guantes, existen opciones de fibras, una de ellas es la Fibra Flexible Flex Scrub que se adapta a espacios reducidos y bordes; también está Fibra Esponja Scotch-Brite Extrema, Limpieza Profunda, que sirve muy bien para las ollas. Sólo hay que tener una buena esponja que ayude a que lavar los trastes sea más rápido.

El polvo se acumula rápido y a veces resulta dificil de quitar, para eso hay que buscar una herramienta adecuada que ayude a limpiar varias superficies, tal es el caso de una aspiradora, en especial si se tienen mascotas que sueltan pelos.

En Mundano pudimos probar la Shark Cordless Detect Pro con Auto-Empty System, esta es una aspiradora inalámbrica inteligente que resulta muy útil ya que se puede colocar en su base y se carga automáticamente, podemos usarla hasta 60 minutos, usualmente no se ocupa tanto tiempo porque es realmente potente y rápidamente limpia las superficies, además cuenta con QuadClean para todo tipo de pisos y un diseño ligero.

Resulta realmente de ayuda para dejar los sillones limpios de polvo y de pelo de perros y gatos, ya que la fuerza con la que limpia es notable, sin embargo, en mano se siente que fluye y no resulta todo un reto moverla.

Otro top de esta aspiradora es que si usas el cabezal y le colocas uno de los accesorio que le da una boquilla más delgada, resulta elemental para la limpieza de los asientos del automóvil. Se convierte en un esencial en casa.

En ocasiones el closet y todo lo que tiene que ver con la ropa puede volverse un caos y afectar nuestro día a día, hace perder tiempo buscando una prenda y dejar más desorden al sacar todo. ¿Qué hacer? Un consejo que da Claudia Torre, organizadora profesional de espacios, es ordenar iguales con iguales, es decir, hay que sacar todos los pantalones y ponerlos todos juntos, todas las playeras y ponerlas juntas, así con todas las prendas, eso permitirá ver la cantidad de prendas y la calidad.

El siguiente paso es quedarse de verdad con lo que se necesita, hay que realizarse la pregunta: ¿De verdad lo uso, de verdad lo necesito, va con mi momento de la vida? En ese momento se elige qué donar, vender o regalar, lavar, arreglar o elegir esas prendas que son muy especiales y se conservan. Posteriormente se usan contenedores (cajones, cajas para la ropa o algo que sirva para colocar las prendas) y se organiza por categoría (pantalones, blusas, trajes, etc.).