Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

A través de redes sociales, el Embajador Ronald Johnson señaló que la cooperación entre EU y México en materia de seguridad está dando resultados.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al Gobierno mexicano y a sus fuerzas de seguridad por la reciente detención de "El Flaco", operador de Los Salazar, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa, así como de otras 29 personas.

En redes sociales, el funcionario aplaudió las aprehensiones que tuvieron lugar en el estado de Querétaro el viernes 6 de febrero, tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

"Reconozco al Gobierno de México y al Gabinete de Seguridad por estas detenciones", indicó Johnson en su publicación, y afirmó que, bajo el liderazgo de Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, "la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas".

"Cada arma decomisada y cada criminal llevado ante la justicia hacen que nuestras comunidades sean más seguras y salvan vidas. La justicia prevalecerá", apuntó el Embajador.

Reconozco al @GobiernoMX y al @GabSeguridadMX por estas detenciones. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas. Cada… https://t.co/4Od7mh5qb7 pic.twitter.com/y7znQqzsQk — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 7, 2026

¿Cómo fue la detención de "El Flaco" y otras 29 personas?

La captura del operador de Los Salazar y 29 personas más fue dada a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que los arrestos se lograron a raíz de una investigación que se extendió por cuatro meses.

Durante dichas indagatorias, explicó el funcionario, se realizaron "análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles" que ayudaron a recabar información y pruebas que fueron presentadas ante la autoridad competente, quien dio luz verde para la ejecución de 12 cateos que culminaron con las 30 detenciones.

Las instituciones de seguridad detallaron que los detenidos fueron aprehendidos con armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

También se indicó que "El Flaco" coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de la entidad, "así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento".