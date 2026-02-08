Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 9:54 pm

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
"El Flaco", operador de Los Salazar, fue detenido junto a otras 29 personas en Querétaro. Foto: SSPC

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Autoridades capturan a 9 integrantes de "Los Salazar", grupo ligado a "Los Chapitos"

La relación México-EU es la más cooperativa y beneficiosa en décadas, dice Embajada

Opositores mexicanos pagan boleto de cena con Ron Johnson, donde hablan mal de México

A través de redes sociales, el Embajador Ronald Johnson señaló que la cooperación entre EU y México en materia de seguridad está dando resultados.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al Gobierno mexicano y a sus fuerzas de seguridad por la reciente detención de "El Flaco", operador de Los Salazar, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa, así como de otras 29 personas.

En redes sociales, el funcionario aplaudió las aprehensiones que tuvieron lugar en el estado de Querétaro el viernes 6 de febrero, tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

"Reconozco al Gobierno de México y al Gabinete de Seguridad por estas detenciones", indicó Johnson en su publicación, y afirmó que, bajo el liderazgo de Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, "la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas".

"Cada arma decomisada y cada criminal llevado ante la justicia hacen que nuestras comunidades sean más seguras y salvan vidas. La justicia prevalecerá", apuntó el Embajador.

¿Cómo fue la detención de "El Flaco" y otras 29 personas?

La captura del operador de Los Salazar y 29 personas más fue dada a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que los arrestos se lograron a raíz de una investigación que se extendió por cuatro meses.

Durante dichas indagatorias, explicó el funcionario, se realizaron "análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles" que ayudaron a recabar información y pruebas que fueron presentadas ante la autoridad competente, quien dio luz verde para la ejecución de 12 cateos que culminaron con las 30 detenciones.

Las instituciones de seguridad detallaron que los detenidos fueron aprehendidos con armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

También se indicó que "El Flaco" coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de la entidad, "así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento".

Explora más en estos temas
Estados Unidos México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Zapatos limpios, Constitución manchada

"En el lenguaje del poder, alguien que limpia los zapatos de otro se subordina, y alguien que...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

+ Sección

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
1

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
2

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Con todos, pero no con sus hijos
3

Con todos, pero no con sus hijos

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
4

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
5

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
6

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

7

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Beca Gertrudis Bocanegra 2
8

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
9

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
10

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
11

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

CJNG
12

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
13

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

VIDEO revela vida de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, en prisión
14

VIDEO revela cómo era la vida de Maxwell, cómplice de Epstein, en prisión en 2020

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
15

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
1

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
2

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
3

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice
4

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice

Will Lewis, editor del Washington Post, anunció su renuncia, esto días después de que el diario estadounidense anunció que despedirá a un tercio de su personal.
5

El editor del Washington Post, Will Lewis, presenta su renuncia tras despidos masivos

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
6

Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

CJNG
7

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, operador del cártel de los Beltrán Leyva, se declaró culpable de traficar drogas a EU ante una corte de Washington.
8

"El Nito", operador de los Beltrán Leyva, se declara culpable de narcotráfico en EU

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos.
9

Sheinbaum anuncia beca Gertrudis Bocanegra para Universidades Rosario Castellanos

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
10

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

Tras la liberación ordenada por un juez federal, el gobierno de Estados Unidos reactivó su ofensiva legal para intentar sacar del país al menor y a su padre.
11

El gobierno de EU quiere ahora deportar a Liam, el niño que el ICE usó como "carnada"

VIDEO revela vida de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, en prisión
12

VIDEO revela cómo era la vida de Maxwell, cómplice de Epstein, en prisión en 2020