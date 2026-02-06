Autoridades detienen a "El Flaco", operador de Los Salazar, y 29 más en Querétaro

El líder de esta banda criminal es señalado por los delitos de venta de drogas, extorsión y reclutamiento en la región.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este viernes que autoridades federales detuvieron a Diego “N”, alias “El Flaco”, y a otros 29 integrantes de Los Salazar, grupo delictivo afín al Cártel de Sinaloa, en 12 cateos en Querétaro.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar), se inició una investigación de cuatro meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de la SSPC; Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa); Fiscalía General de la República; Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro; y la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) ejecutaron 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro, donde fueron detenidas 30 personas, entre ellas Diego 'N', alias 'El Flaco', operador de la organización Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa", publicó el titular de la dependencia en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el funcionario, "El Flaco" coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de la entidad, "así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento".

El operativo se planeó durante cuatro meses

Las autoridades indicaron que las labores de inteligencia tardaron alrededor de cuatro meses, tiempo en el que se dio seguimiento a líneas de investigación respecto a la célula criminal con operación en la capital de Querétaro.

"Los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales un Juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios", se lee en el comunicado oficial.

Las instituciones de seguridad detallaron que los detenidos fueron aprehendidos con armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.