Sheinbaum, del Alcalde de Tequila: Ningún partido debe ser “paraguas para delinquir”

La mandataria federal detalló que empresarios y ciudadanos se acercaron a ella, para denunciar personalmente las actividades delictivas del exedil Diego Rivera.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Tras la captura del Alcalde morenista de Tequila, Jalisco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró este viernes que ningún partido, y menos Morena, debe ser un paraguas puede ser un paraguas para delinquir o corromperse.

"Es muy importante que sepan, porque además este Presidente Municipal es de Morena. Ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país", aseveró la Jefa del Ejecutivo.

Desde su conferencia matutina en Morelia, Michoacán, Sheinbaum Pardo destacó que en el caso del Alcalde Diego Rivera Navarro ella misma recibió denuncias de empresarios de la zona y de la ciudadanía que se quejaban de la situación que padecían, por lo que se inició una carpeta de investigación.

"No es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias, y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al Presidente Municipal. A partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención ayer", explicó.

Además, reiteró que su gobierno está comprometido con la cero impunidad, por lo que cualquier denuncia ciudadana se investiga: "Es muy importante esto, cuando haya denuncia ciudadana hay que revisala y trabajar en ese sentido, igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos y cuando hay denuncias. Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La Ley es una norma social indispensable", expresó.