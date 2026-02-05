"El que la hace, la paga": Lemus adelanta que habrá más detenciones de funcionarios

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 3:40 pm

Captura de Alcalde de Tequila es un acto de justicia para habitantes: Pablo Lemus
El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó que su Gobierno analiza intervenir la seguridad del Municipio para garantizar gobernabilidad y tranquilidad a la población. Foto: Cuartoscuro

La captura del Presidente Municipal se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó este jueves que vendrán más detenciones de funcionarios presuntamente vinculados con la actividad ilícita del Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido durante la madrugada y advirtió que “el que la hace, la paga”.

"De otros alcaldes no tengo confirmación, de otros funcionarios sí", dijo a pregunta expresa de una reportera tras asistir a la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro.

A la par, el mandatario estatal felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal Omar García Harfuch por la captura del edil.

El Gobierno estatal actuará con responsabilidad: Lemus

El mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que su Gobierno va a actuar con mucha responsabilidad tras la detención del Alcalde morenista de Tequila.

“Sin importar colores partidistas, han hecho valer distintas denuncias que se habían presentado en contra del Alcalde de Tequila. Vamos a actuar con mucha responsabilidad política. No podemos tomar esto como una bandera partidista ni mucho menos, hay que actuar de verdad con una responsabilidad democrática y de justicia”, dijo Lemus.

Mencionó que México requiere de "altura de miras" ante los hechos registrados y aseguró que se respetará la mayoría de Morena en el municipio.

Alcalde de Tequila.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer la captura del Alcalde de Tequila, Jalisco. Foto: Gobierno de Tequila

Jalisco envía fuerzas de seguridad estatales a Tequila

Lemus adelantó por la mañana que el Gobierno estatal intervendrá en la seguridad del municipio para garantizar la gobernabilidad tras la detención de Navarro y de otros otros tres servidores públicos, incluido el Secretario de Seguridad municipal.

"He tenido comunicación directa con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio. Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila", escribió el Gobernador en su cuenta de X.

La captura del Presidente Municipal fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción.

“Y no podíamos tener actividades turísticas, no podíamos tener actividades artísticas durante el Mundial porque había una cerrazón de la propia administración municipal. Ahora con esto, bueno, pues vamos a garantizar aún más la seguridad en el municipio, el poder llevar turismo, actividades culturales”, indicó Lemus.

¿Por qué se detuvo al Alcalde de Tequila?

En información complementaria, la SSPC explicó que Diego Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También se llevaba a cabo el desvío de recursos públicos.

Estados México Política
