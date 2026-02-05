¿Quién será el Alcalde interino de Tequila? ¿Cómo se elegirá? Esto es lo que sabemos

El Secretario General de Gobierno de Jalisco apuntó que primero debe aclararse la situación jurídica del Presidente Municipal de Tequila detenido por presunta extorsión.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Tras la detención por parte de autoridades federales de Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, surge la duda de quién asumirá su puesto y cómo será elegido, ante lo cual se ha planteado la posibilidad de que esto sea decidido mediante un Cabildo.

Hoy por la mañana, durante una conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, explicó que, una vez que se aclare la situación jurídica del funcionario detenido, el Ayuntamiento de Tequila podría convocar a una sesión para nombrar a un Presidente Municipal suplente.

"En caso de que se confirme la detención y el proceso legal contra el Presidente Municipal, tendrá que llamar al pleno y llamar al suplente para que tome protesta y, en su caso, que el propio pleno del Ayuntamiento elija un Presidente Municipal interino", declaró. También sostuvo que el municipio no puede estar sin un gobernante.

Zamora añadió que el Gobierno estatal dará acompañamiento a todo el proceso y garantizó a la población de la localidad que se garantizará la seguridad y gobernabilidad.

La opción de que el suplente de Diego Rivera Navarro sea elegido mediante un Cabildo también fue planteada por Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, quien apuntó que existen dos vías jurídicas para determinar al Gobierno suplente en Tequila.

"En este momento hay dos vías jurídicas: una es que el propio Cabildo en primer término convoque a la Regiduría suplente para que se complete la integración, y ellas y ellos mismos puedan nombrar al Alcalde interino. Esa es una de las vías que contempla la Ley [...]. La otra vía que permite la Ley en caso de ingobernabilidad, es que el Congreso disuelva poderes e integre un Concejo Municipal", apuntó.

¿Qué ocurrió con el Alcalde de Tequila?

Diego Rivera Navarro fue detenido hoy por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad por extorsión y corrupción. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

La captura del Presidente Municipal, identificado por las autoridades como Diego "N", fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, ejes impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Las autoridades explicaron que Diego Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También se llevaba a cabo el desvío de recursos públicos.

Tequila seguirá en paz: Gobierno de Jalisco

Tras la detención de Diego Rivera Navarro, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, descartó que haya "ingobernabilidad" en Tequila. A su vez, prometió, se garantizará la seguridad en el municipio.

"En el Gobierno de Jalisco, no vemos un riesgo de ingobernabilidad, es decir, hemos tenido contacto con el cuerpo edilicio, con los regidores e integrantes de los diferentes grupos edilicios, también esperando que exista un procedimiento oficial por parte de la Fiscalía General de la República y de la situación legal del Alcalde", mencionó en conferencia de prensa.