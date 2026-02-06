"En Morena no hay intocables", afirma Luisa Alcalde tras detención de Edil de Tequila

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 8:58 pm

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este jueves que en su Partido no hay intocables ni se toleran pactos de impunidad.
Luisa Alcalde, dirigente de Morena, insistió en que el instituto político no protegerá a nadie que cometa delitos. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Quién será el Alcalde interino de Tequila? ¿Cómo se elegirá? Esto es lo que sabemos

Operación Enjambre: Van 24 autoridades y altos mandos policiales ligados con el narco

Exalcalde de Cuautempan es detenido por extorsión agravada; estaba prófugo desde 2025

El partido oficialista ha declarado en reiteradas ocasiones que no tolerará conductas corruptas dentro de sus filas y que cualquier delito deberá ser procesado conforme a la ley.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este jueves que en su partido no hay intocables ni se toleran pactos de impunidad luego de la detención del edil morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro y tres servidores públicos más.

"En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse", advirtió la dirigente en su cuenta oficial de X.

En un comunicado emitido esta tarde, el partido en el poder declaró que la lucha contra la corrupción es una política de Estado, a la cual se adscribe, y que debe aplicarse sin privilegios y sin excepciones.

"Los principios se sostienen porque sólo así se construye una vida pública honesta, institucional y sin impunidad", recalcó el instituto político.

Alcalde de Tequila, Jalisco, es detenido por extorsión

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido hoy por la mañana por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad por extorsión y corrupción. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

La captura del Presidente Municipal, identificado por las autoridades como Diego "N", fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, ejes impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia federal explicó que Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco.

Las autoridades dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer ayer la captura del expresidente municipal de Cuautempan, el también morenista, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.

A través de un comunicado, la FGE informó que la investigación inició en 2024. Gerardo Cortes Caballero extorsionó, al menos en dos ocasiones, a una víctima a la que forzó a hacer contratos de compra-venta de vehículos particulares a cambio de no herir a su familia.

El exalcalde estaba prófugo desde mayo del 2025, cuando la FGE cateó su casa, la Presidencia Municipal, oficinas del Ayuntamiento y otros predios de su propiedad.

Explora más en estos temas
México Morena Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Epstein

"Epstein supo extender sus tentáculos hasta las más altas esferas del poder internacional y supo encontrar a...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

+ Sección

Galileo

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
2

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Vacunación
3

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Las guerras del narco que inician entre células de un cártel, cuando no se contienen por parte de la autoridad, crecen hasta afectar directamente a la sociedad.
4

Nadie escapa de la guerra del narco

Vocera de la Corte aclara incidente.
5

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
6

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
7

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Datos Biométricos
8

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

9

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Oro y plata
10

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

PC activa alertas por frío
11

¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Tribunal de Campeche ratifica censor que vigile a periodista del medio Tribuna.
12

Atacó a opositores. Censuró periodistas. Y ahora, Layda Sansores despedaza morenistas

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
13

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Precio del centenario de oro y onza de plata
14

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Durante décadas, The Washington Post fue sinónimo de poder periodístico: una redacción temida, influyente, capaz de tumbar presidentes y de marcar la agenda pública dentro y fuera de Estados Unidos.
15

El Washington Post era orgulloso. Indestructible. Combativo. Y luego llegó Jeff Bezos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este jueves que en su Partido no hay intocables ni se toleran pactos de impunidad.
2

"En Morena no hay intocables", afirma Luisa Alcalde tras detención de Edil de Tequila

EU anuncia otros 6 mdd en apoyo humanitario para Cuba.
3

EU anuncia 6 mdd en apoyo humanitario para Cuba, pero mantiene el bloqueo petrolero

PC activa alertas por frío
4

¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Humberto Quezada Justo, director de una escuela primaria y exdirigente municipal del PRI en Azoyú, Guerrero, fue asesinado a balazos este jueves.
5

Humberto Quezada Justo, exlíder del PRI en Azoyú, es asesinado a balazos en Guerrero

El Consulado de México en San Francisco pidió a las y los mexicanos viajar "de manera responsable", ante posibles operativos del ICE.
6

¿Vas a viajar a EU por el Super Bowl? Cuidado con ICE, alerta Consulado en California

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
7

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Vocera de la Corte aclara incidente.
8

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Durante décadas, The Washington Post fue sinónimo de poder periodístico: una redacción temida, influyente, capaz de tumbar presidentes y de marcar la agenda pública dentro y fuera de Estados Unidos.
9

El Washington Post era orgulloso. Indestructible. Combativo. Y luego llegó Jeff Bezos

10

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves que el gobierno prepara un plan para enfrentar el "desabastecimiento agudo de combustible".
11

Cuba alista plan ante "desabasto agudo de combustible"; agradece solidaridad a México

Captura de Alcalde de Tequila es un acto de justicia para habitantes: Pablo Lemus
12

"El que la hace, la paga": Lemus adelanta que habrá más detenciones de funcionarios