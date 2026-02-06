"En Morena no hay intocables", afirma Luisa Alcalde tras detención de Edil de Tequila

El partido oficialista ha declarado en reiteradas ocasiones que no tolerará conductas corruptas dentro de sus filas y que cualquier delito deberá ser procesado conforme a la ley.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este jueves que en su partido no hay intocables ni se toleran pactos de impunidad luego de la detención del edil morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro y tres servidores públicos más.

"En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse", advirtió la dirigente en su cuenta oficial de X.

En un comunicado emitido esta tarde, el partido en el poder declaró que la lucha contra la corrupción es una política de Estado, a la cual se adscribe, y que debe aplicarse sin privilegios y sin excepciones.

"Los principios se sostienen porque sólo así se construye una vida pública honesta, institucional y sin impunidad", recalcó el instituto político.

Alcalde de Tequila, Jalisco, es detenido por extorsión

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido hoy por la mañana por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad por extorsión y corrupción. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

La captura del Presidente Municipal, identificado por las autoridades como Diego "N", fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, ejes impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego "N",…

La dependencia federal explicó que Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco.

Las autoridades dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer ayer la captura del expresidente municipal de Cuautempan, el también morenista, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.

La FGE de Puebla aprehendió en Tlaxcala a ex presidente municipal de Cuautempan, como probable responsable del delito de extorsión.#FiscalíaInforma: https://t.co/CZcKbxOfWb pic.twitter.com/ZdI9pYOnIw — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 4, 2026

A través de un comunicado, la FGE informó que la investigación inició en 2024. Gerardo Cortes Caballero extorsionó, al menos en dos ocasiones, a una víctima a la que forzó a hacer contratos de compra-venta de vehículos particulares a cambio de no herir a su familia.

El exalcalde estaba prófugo desde mayo del 2025, cuando la FGE cateó su casa, la Presidencia Municipal, oficinas del Ayuntamiento y otros predios de su propiedad.