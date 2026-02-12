PODEROSOS ¬ Notarías, manchadas por cuotas y favores políticos, se abren a reforma

Muna D. Buchahin y Obed Rosas

11/02/2026 - 9:09 pm

La reforma notarial busca redefinir facultades estatales y frenar su uso como premio político, para devolverle su función técnica al servicio ciudadano.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- En México, las notarías públicas han sido históricamente algo más que oficinas para dar fe de actos jurídicos: en múltiples estados se han convertido en espacios de poder, influencia y recompensa política. El señalamiento de que funcionan como “botín político” ha acompañado los cambios de gobierno, particularmente cuando mandatarios salientes otorgan nuevas patentes o regularizan nombramientos controvertidos.

En esta entrega de PODEROSOS se puso el dedo en una práctica recurrente: la relación entre gobernadores salientes y la entrega de notarías en los últimos días de sus administraciones.

Obed Rosas recordó cómo desde exgobernadores, como Enrique Alfaro y Jaime Rodríguez Calderón, hasta expresidentes como Enrique Peña Nieto recurrieron a este tipo de prácticas.

“Yo sí quisiera iniciar hablando sobre la relación que tiene muchas veces con los gobernadores salientes. Recuerdo mucho cuando Enrique Peña Nieto deja la gubernatura hacia la presidencia, hace nombramientos de auditorías que se volvió hasta donde recuerdo una constante. Por ejemplo, Enrique Alfaro diciembre de 2024 sale de la gubernatura y fue muy cuestionado porque en los últimos actos de su administración pública fue el nombrar, el designar en notarías a el hijo del exgobernador Emilio Márquez en Jalisco. El propio Bronco cuando llega al poder dice, 'yo no voy a regalar ninguna notaría'. Al final termina dando notarías a personajes ligados al poder.”

La referencia conecta con casos ya documentados. En Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien prometió no replicar las prácticas de sus antecesores, terminó autorizando 18 patentes o fiats notariales durante su sexenio, 17 de ellas de 2019 en adelante, incluyendo la creación de cuatro nuevas. Entre los beneficiarios, de acuerdo con información publicada por Reforma, hubo excolaboradores, fedatarios suplentes ascendidos y personajes vinculados al poder empresarial.

Pero la discusión no se limita a los señalamientos políticos. Desde el propio gremio notarial hay voces que reconocen la necesidad de una reforma estructural. Ricardo Vargas, Presidente del Colegio de Notarios, sostuvo que se debe reformar el acceso al notariado.

“De una u otra manera es importante promover que el acceso al notariado en todo el país, independientemente que sea ley local, sea por medio de una oposición, pero una oposición rigurosa, exámenes públicos y que estén sujetos a ciertos parámetros. Yo he estado diciendo en varios foros, la ciudadanía tiene derecho a las notarias y notarios mejor preparados, no a los mejor designados.”

Ricardo Vargas señaló que el gran problema con las notarias en la actualidad es el mecanismo de designación. En la mayoría de los estados, el Ejecutivo local tiene un margen considerable de discrecionalidad.

“Tiene que necesariamente haber una reforma en que todo el acceso al notariado a nivel nacional, sea por medio de examen. No por un privilegio que pueda tener el ejecutivo local. Con eso estamos completamente de acuerdo. Si en eso vamos a terminar en que haya una ley general en términos del 121 constitucional respetando las facultades del 124 con la repartición de competencias, estamos de acuerdo con ello junto con otros temas que podemos platicar, pero el primer tema es eso y de hecho fue uno de los temas que que presentó la presidenta perdón en sus ejes de campaña y en los 100 puntos que ella tocó, también hace mención al notariado en ese sentido.”

El Presidente del Colegio de Notarios también defendió la función social del gremio y señaló que una de las maneras de atacar el problema es atraer a los perfiles mas calificados.

“Entonces, los notarios estamos para servir, nos debemos a la ciudadanía y estamos para apoyar a las autoridades. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Teniendo notarios preparados, capacitados. ¿Qué tenemos que hacer? Uniformidad. Uniformidad de controles, uniformidad en la aplicación de la ley, etcétera. Eso conmigo no pasa, no va a pasar con ninguno. Así debería de ser.”

Ricardo Vargas reconoció que existen casos irregulares, aunque pidió no generalizar.

“Estoy consciente que efectivamente podrá haber notarios o notarias que tengan algunas conductas indebidas. Sin embargo, no hay que perder vista que la gran generalidad del actual de los notarios es correcto y es lícito. Desgraciadamente, los malos comportamientos afectan a la institución. Yo lo que veo es que tenemos que trabajar desde el notario nacional y lo estamos haciendo en diferentes perfiles, uno. Tenemos que ser notarios de territorio, no de escritorio. Tenemos que salir más con la ciudadanía, acercarnos con la ciudadanía.”

Desde otra perspectiva, Muna Dora enfatizó que la clave está en garantizar independencia real frente al poder político

“Parte importante es que si quiero a los mejores notarios que no estén vinculados al gobierno, que sean independientes, que sean éticos y decentes, tiene que ser con oposición. Pero la oposición no estamos hablando de un partido político, oposición es un examen, un concurso en el que de veras, pero este sí tiene que ser de verdad. No como los que luego hacen en las plazas de gobierno que están a modo. No, esto sí tiene que ser de verdad con esta publicidad que nos comenta el notario y en donde aseguremos los mejores perfiles.”

La especialista en combate a la corrupción también introdujo un punto sensible: la utilización de notarías para la creación de empresas que posteriormente pueden ser usadas de manera irregular.

“En una de las de las empresas que revisé que se dio en gobierno, porque si es bien cierto que el notario no sabe qué pasa con la empresa que crea, sin duda alguna, ahí sí, pero hay notarios que expresamente están dedicados a crear empresas fachada.”

El señalamiento conecta con investigaciones periodísticas que han documentado el uso de estructuras empresariales para participar en licitaciones públicas o desviar recursos, lo que vuelve central el papel del fedatario en la validación de actos constitutivos.

 

El debate cobra especial relevancia ante el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum de revisar la Ley del Notariado como parte de sus 100 compromisos. La mandataria ha señalado irregularidades en distintas entidades, incluyendo escrituras otorgadas indebidamente y denuncias de despojo.

Entre las líneas de reforma planteadas están la revisión profunda del marco legal, la digitalización de procesos, la creación de una Agencia Federal Anticorrupción y la posibilidad de limitar la discrecionalidad de los gobernadores en la asignación de notarías.

Ante esta situación, la Presidenta ha dicho que se debe revisar si es necesario realizar cambios en la Ley del Notariado. La intención es garantizar que la función de los notarios se realice conforme a la legalidad y prevenir escrituras ilegales que puedan afectar a los ciudadanos.

La titular del Ejecutivo enfatizó que se han detectado casos no sólo en la Ciudad de México sino en otras entidades, involucrando a notarios locales. La revisión de estas irregularidades busca fortalecer la transparencia en el registro de propiedades y prevenir conflictos legales entre ciudadanos y autoridades notariales.

