Buques con ayuda humanitaria de México llegan a la Cuba diezmada por la presión de EU

Dos embarcaciones mexicanas ingresaron al puerto de La Habana con alimentos y artículos básicos para la población cubana.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La ayuda humanitaria enviada por México en dos buques arribó este jueves a una Cuba golpeada por la escasez de combustible, la inflación y el endurecimiento de la presión del gobierno de Estados Unidos (EU).

Las embarcaciones de la Secretaría de Marina (Semar) ingresaron por la bahía de La Habana durante la mañana, cargadas con alimentos y productos de primera necesidad destinados a la población cubana, en un momento en que la isla enfrenta restricciones energéticas que ya impactan la vida cotidiana.

El envío ocurre después de que EU suspendió el suministro de petróleo venezolano hacia Cuba y advirtió sobre posibles sanciones a los países que proporcionen combustible a la isla, lo cual ha obligado al gobierno a activar un plan de contingencia ante el riesgo de un desabastecimiento más severo.

El litoral habanero recibe a las dos embarcaciones de la Secretaría de Marina con la ayuda material donada por #México a #Cuba ¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana. pic.twitter.com/Ar0iWd0f5w — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) February 12, 2026

En total, los buques transportan 814 toneladas de insumos básicos, entre ellos leche líquida y en polvo, frijol, arroz, productos cárnicos, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

Desde La Habana, el Presidente Miguel Díaz-Canel agradeció el apoyo en redes sociales: "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba".

En la misma línea, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, reconoció públicamente el respaldo mexicano y destacó el trabajo institucional detrás del envío.

Gracias, gracias a la Presidenta, a tantos mexicanos y mexicanas que laboraron para hacer posible que la ayuda llegue al pueblo de Cuba; la Secretaria de Marina; la Oficina de la Presidencia; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Embajada de México en La Habana... pic.twitter.com/D6dwNBvpU0 — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) February 12, 2026

"Gracias, gracias a la Presidenta, a tantos mexicanos y mexicanas que laboraron para hacer posible que la ayuda llegue al pueblo de Cuba; la Secretaria de Marina; la Oficina de la Presidencia; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Embajada de México en La Habana... y tantos hermanos mexicanos que entregaron su tiempo para que el aliento y el apoyo se concrete en esta primera donación generosa. El humanismo y la solidaridad mexicanos acompañan a Cuba", posteó el diplomático cubano.

Por su parte, la Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, compartió un breve video de uno de los buques y agradeció el envío.

"Ya en puerto la ayuda solidaria de México a Cuba. ¡Gracias hermanos!", escribió en su publicación en X.