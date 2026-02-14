Balacera afuera de bar deja 3 muertos en Angelópolis, Puebla; hay 4 detenidos: SSC

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 10:38 am

Balacera afuera de Sala de Despecho Angelópolis deja tres muertos en pleno 14 de febrero.
Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió establecer la detención de supuestos participantes en el ataque. Foto: Especial

Sujetos armados habrían disparado directamente contra los ocupantes de una camioneta, lo que apuntaría a un enfrentamiento entre bandas delictivas.

Puebla, 14 de febrero (Periódico Central).- Este Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, se registró una balacera que dejó tres muertos y dos heridos, afuera del bar Sala de Despecho de Angelópolis, Puebla.

El ataque armado, que podría ser derivado de un enfrentamiento entre bandas delictivas, ocurrió alrededor de las 02:20 horas de este sábado.

Tras la balacera de este 14 de febrero en Angelópolis, información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió establecer la detención de cuatro supuestos participantes en el ataque.

Los hechos ocurrieron específicamente en la avenida Osa Mayor, afuera del bar Sala de Despecho, junto a la Estrella de Puebla.

De acuerdo con los reportes iniciales, las víctimas estaban en una camioneta Mercedes Benz, de color blanco, con placas DNX992J.

Sujetos armados en motocicleta se acercaron a la camioneta y dispararon en varias ocasiones contra los ocupantes de la camioneta.

Los agresores huyeron y las corporaciones de emergencia recibieron el reporte, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos.

Identifican a fallecidos en el ataque

Los servicios de emergencia confirmaron la muerte de una mujer y dos hombres, mientras que a dos personas heridas las trasladaron al Hospital Ángeles.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los tres fallecidos fueron identificados como Giselle "N", Joaquín "N" y Emmanuel "N", de entre 20 y 25 años.

El lugar quedó resguardado por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y el Ejército Mexicano.

Posteriormente, agentes de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y peritos comenzaron las diligencias de rigor.

Alrededor de las 07:00 horas concluyeron las pesquisas y personal de la Unidad de Traslados y Recolección de Cadáveres (Utrec) llevó los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

