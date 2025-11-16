Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Un total de siete personas fallecieron a raíz de una balacera que se registró en Parral, Chihuahua, durante una carrera de caballos que se realizaba en el carril hípico Santa Teresa.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Una violenta balacera irrumpió la tarde de ayer en el carril hípico Santa Teresa, durante una jornada de carreras de caballos en Hidalgo del Parral, Chihuahua, dejando un saldo de siete personas muertas y tres heridos, según reportes de autoridades locales.

El ataque, presuntamente perpetrado por un grupo criminal, generó pánico entre los asistentes y provocó el cierre temporal de la carretera Parral-Jiménez.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en el kilómetro 4 de la carretera federal Parral-Jiménez, donde se realizaba un evento programado con 12 carreras de caballos, desde las 12:00 hasta las 17:45 horas. De acuerdo con versiones preliminares, los pistoleros abrieron fuego contra un grupo de hombres que consumían bebidas a bordo de una camioneta blanca, utilizando rifles de asalto.

Entre las víctimas fatales se encuentra Benito "N", identificado como líder de una célula delictiva y considerado un objetivo prioritario por las autoridades, relacionado con una masacre anterior en el Carril de Carreras de Maturana, donde perdieron la vida cuatro personas, incluida una menor de edad.

Testigos reportaron que los agresores, tras el tiroteo, robaron tres tractocamiones y los atravesaron en la vía para bloquear el paso y facilitar su huida, lo que impidió por varias horas el tránsito vehicular y generó incertidumbre en la zona. Los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales locales, mientras que algunos asistentes al evento huyeron hacia el monte cercano para evadir el peligro.

Videos que circularon en redes sociales capturaron momentos de la agresión, mostrando el caos y los disparos en pleno desarrollo de la competencia.

La Policía Municipal de Parral emitió un comunicado en redes sociales instando a la población a evitar la carretera Parral-Jiménez "hasta nuevo aviso", debido a la presencia de grupos armados y las operaciones de seguridad en curso.

Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, confirmó el fallecimiento de siete personas y señaló que se continúa recabando información para esclarecer los hechos. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha proporcionado detalles adicionales ni reportado detenciones hasta el momento.