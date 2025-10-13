La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 2:41 pm

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.

En Chihuahua "prácticamente toda la educación está controlada [por la derecha], incluso, hay periódicamente reuniones de análisis entre los directivos para analizar cómo van las cosas”, sostuvo el historiógrafo Jesús Vargas. 

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El historiógrafo Jesús Vargas consideró que el área educativa en Chihuahua está cooptada por la derecha, y la iglesia Católica, lo que explica que el estado sea uno de los "últimos reductos de conservadurismo”. " Todo esto está copado, entonces, no hay semillas", dijo el también escritor en entrevista para el programa "Los Periodistas" que se transmite todos los domingos por Canal Once.

"Después del 73-74, un gran movimiento universitario que luchó por democratizar la universidad y fue derrotado, vino un cambio radical del sistema educativo, todo el sistema educativo cayó en manos de la reacción, lo que era una prepa pujante, culta, donde se hablaba, se leía (...) todo esto está copado, entonces, no hay semillas, entonces, los jóvenes no tienen oportunidad de ni siquiera de conocer o tener un interés por la lectura, ya no digamos por la lectura revolucionaria", ahondó.

"Fue un proyecto perfectamente estudiado, se cierra la preparatoria, todos los estudiantes de Derecho son expulsados y si quieren terminar la carrera tiene que irse a estudiar fuera, en el Tecnológico se pone también un sistema represivo, no hay posibilidades de que los jóvenes estudiantes que son los que tienen más tiempo, más posibilidades de leer, de discutir, de analizar, en Chihuahua no se da y prácticamente toda la educación está controlada, incluso, hay periódicamente reuniones de análisis entre los directivos para analizar cómo van las cosas”, añadió Vargas.

El historiógrafo detalló que este cambio fue propiciado por la fuerte represión que sufrieron los estudiantes, quienes, incluso, fueron asesinados, por lo que a partir de ese momento, las familias, particularmente de clase media, deciden alejar a sus hijos de estos movimientos políticos y permite que la iglesia, que ha sido una aliada histórica del Partido Acción Nacional (PAN), intervenga en la educación de los jóvenes.

“Influye la muerte de muchos jóvenes, hay una, entre los 60s y los 70s, hay una incidencia de acciones revolucionarias en el estado que dejan muchas muertes, no solamente por lo que es la Guerrilla de Madera, sino por todos los movimientos guerrilleros que van a venir después, incluso un asalto bancario que se ejecutó en tres sucursales y varios de los jóvenes fueron, así de manera tajante, asesinados, los detuvieron y los asesinan", recordó.

"Entonces, se genera en la clase media una alarma muy grande ante la posibilidad de que sus hijos caigan en la actividad guerrillera, en la actividad política y esto va a generar, a finales del año 70, un reflujo al revés, o sea, cuidar ya por todos los medios que los hijos no se involucren, esto a nivel social también genera que la Iglesia Católica se haga cargo de muchas actividades que, además, se relaciona también con el narco y las drogas", agregó.

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua ha sido señalada por gastos excesivos en publicidad. Foto: Facebook.

Vargas enfatizó sobre la influencia que la Iglesia Católica tiene actualmente sobre la población de Chihuahua, y de cómo esta institución religiosa, junto con el sector empresario y el PAN, orquestaron el triunfo de la actual Gobernadora de esa entidad, María Eugenia Campos, quien encabeza una una agenda provida y de ultraderecha, quien en 2023, se pronunció abiertamente contra el aborto.

"Actualmente en Chihuahua las opciones que tienen las familias, sobre todo la familia de clase media, creyentes, es que la iglesia se haga cargo de llevar por el buen camino a los jóvenes. Entonces, está copado todo, el triunfo del actual Gobernadora en el pasado proceso electoral fue orquestado en buena parte por los empresarios, por la iglesia y por el PAN, o sea, fue una alianza ahí que tuvo mucho éxito por esto", señaló el Vargas.

“Y en todas las organizaciones que tiene la iglesia convoca a los padres de familia, a los feligreses, a que voten por el PAN, así descaradamente sin ningún escrúpulo”, agregó el historiógrafo sobre el evidente proselitismo que el catolisismo en Chihuahua hace en favor del PAN. "Ya con todos estos ingredientes yo creo que podemos entender, no solamente en Chihuahua, en Ciudad Juárez también, a qué se debe que en la actualidad, Chihuahua sea famoso porque es uno de los últimos reductos de conservadurismo”, subrayó Vargas.

