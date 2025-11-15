VIDEO ¬ Balacera en una iglesia de Navolato, Sinaloa, deja un muerto y un herido

El jueves se registraron múltiples balaceras en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, derivadas de enfrentamientos entre grupos criminales rivales, según la SSP de Sinaloa.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Un video captó los momentos de pánico que vivieron los feligreses de una iglesia ubicada en Navolato, Sinaloa, cuando fueron sorprendidos por una balacera que ocurrió mientras se celebraba la misa.

Presuntamente, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre en la parroquia del Señor de los Milagros, en la sindicatura de Villa Juárez de dicha localidad sinaloense.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, durante la tarde y noche del jueves se registraron varios enfrentamientos entre grupos criminales antagónicos en distintos puntos de la comunidad mencionada, los cuales dejaron como saldo un hombre muerto y un joven herido.

Uno de estos choques armados protagonizados por bandas rivales en Villa Juárez sorprendió a un sacerdote y a varios feligreses que estaban reunidos en la parroquia del Señor de los Milagros.

En un video, filmado por una de las personas que se encontraba dentro del templo durante la balacera, se observa al sacerdote pecho tierra mientras se escuchan varias detonaciones de arma de fuego.

La grabación también muestra a más de una decena de mujeres y hombres tirados en el suelo, entre las bancas de la iglesia, para resguardarse, mientras que una mujer permanece hincada de rodillas y rezando. Cuando por fin cesan los disparos, el cura y los feligreses se ponen lentamente de píe mientras miran a su alrededor.