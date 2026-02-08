El Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia para recuperarse tras sufrir atentado

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 10:16 pm

Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac, Morelos, solicitó licencia a su cargo mientras se recupera luego de ser víctima de un ataque armado.
El Alcalde de Temoac fue blanco de un atentado cuando viajaba con su esposa en la carretera México-Oaxaca. Foto: Facebook Valentín Lavín Romero

El Presidente Municipal fue atacado cuando viajaba junto a su esposa en la carretera México-Oaxaca.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, dio a conocer este sábado que solicitó licencia a su cargo mientras se recupera luego de ser víctima de un ataque armado hace una semana.

El pasado 31 de enero, el edil fue atacado a tiros por personas a bordo de una motocicleta, cuando viajaba junto a su esposa en una camioneta sobre la carretera México-Oaxaca a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio morelense de Jantetelco.

Tras resultar herido en el atentado, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que el estado de salud del Presidente Municipal era estable, además de que había iniciado una carpeta de investigación con el propósito de esclarecer los hechos.

Licencia es por recomendación médica: Edil

Una semana después del atentado en su contra, Valentín Lavín Romero compartió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que dio a conocer que, por consejo de los médicos, solicitó licencia a su cargo como Alcalde de Temoac mientras se recupera de las heridas que sufrió.

"Por recomendación médica, he solicitado licencia al cabildo en tanto concluyo mi recuperación. Gracias por su solidaridad, su cariño y sus buenos deseos", señala el mensaje.

El Edil confirmó que el sábado 31 de enero fue blanco de un atentado y explicó que no se había pronunciado durante este tiempo debido a que aún se está recuperando por las heridas que sufrió.

"Hoy quiero decirles que, gracias a Dios, me encuentro bien. De corazón, agradezco profundamente a todas las personas que estuvieron al pendiente de su servidor, por sus mensajes, llamadas y oraciones. Cada muestra de apoyo ha sido una gran fortaleza en este momento".

Finalmente, el Alcalde de Temoac expresó su confianza en la Fiscalía de Morelos para que lleve a cabo las indagatorias pertinentes, actuando conforme a derecho, con el objetivo de esclarecer los hechos.

