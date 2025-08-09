La FGE de Morelos rescata a menor de 5 años secuestrado; querían a su padre a cambio

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 8:24 am



El viernes, autoridades de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto desplegaron un operativo en el poblado de Tenango, en Jantetelco, con el que pudieron encontrar al niño, quien ya está bajo el resguardo de las autoridades.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos localizaron ayer a un menor de cinco años de edad que permanecía secuestrado desde el miércoles, cuando fue privado de su libertad en el municipio de Cuautla. La FGE detuvo a dos personas.

"Como parte de las acciones desarrolladas por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, la FIDAI desarrolló actos de investigación que permitieron la localización de la víctima en el poblado de Tenango, en Jantetelco, donde esta mañana se desplegó un operativo que tuvo como resultado el rescate con vida del niño y la detención de dos personas", explicó la FGE en un comunicado.

De acuerdo con el reporte, el niño habría sido secuestrado desde el 6 de junio por un grupo criminal que, para liberarlo, pedía que el padre se entregara. De lo contrario, la banda criminal amenazaba con quitarle la vida al menor.

El viernes, autoridades de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) desplegaron un operativo en el poblado de Tenango, en Jantetelco, con el que encontraron al niño, quien ya está bajo el resguardo de las autoridades.

Los detenidos, un hombre y una mujer, quedaron a disposición del Ministerio Público, el cual determinará su situación jurídica.

Asimismo, las autoridades indagan si el caso tiene relación al del niño Fernando, también de cinco años, quien fue secuestrado en el Estado de México y asesinado el pasado 30 de julio, luego de que su madre, una mujer de escasos recursos y que vive con una discapacidad no pudiera pagarle a sus vecinos mil pesos que les debía.

"La FIDAI desarrolló estrategia de investigación para ubicar si ese grupo tiene relación con un caso similar suscitado en el Estado de México, donde desafortunadamente la víctima perdió la vida", detalló la institución.

Tras el hallazgo de los restos de Fernando, el 4 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina detuvieron a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Los tres fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl y enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio.


Personal adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) rescató a un niño de cinco años que fue secuestrado el pasado miércoles en el municipio de Cuautla. Foto: FGE de Morelos

"La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos reafirma su compromiso de colaborar estrechamente con las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en la entidad con el propósito de fortalecer la procuración de justicia en beneficio de las familias morelenses", finalizó la FGE.

