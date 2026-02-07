Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco, es detenido en Morelos

El exfuncionario es señalado por un presunto desfalco millonario derivado de la simulación de pagos y la venta irregular de predios en la zona del Lago de Tequesquitengo.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), fue presentado la noche de este viernes ante un Juez de Control, tras ser detenido por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

La captura se realizó alrededor de las 17:00 horas en el municipio de Cuautla por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de que el exfuncionario permaneciera prófugo durante once meses.

Álvarez permaneció en instalaciones de la Fiscalía hasta las 21:00 horas y posteriormente fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por soldados, policías preventivos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Desfalco y venta irregular de predios

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario es señalado por un presunto desfalco millonario derivado de la simulación de pagos por servicios no realizados, el pago de eventos inexistentes y la venta irregular de predios en la zona del Lago de Tequesquitengo, conocido como el “Mar de Morelos”.

Las autoridades sostienen que varios terrenos fueron adquiridos a precios muy por debajo del valor comercial por funcionarios y excolaboradores cercanos a la pasada administración estatal, lo que habría causado un daño patrimonial al Fideicomiso y a los ejidos involucrados.

Entre los nombres que figuran en las indagatorias se encuentran Sandra Anaya Villegas, exsecretaria de Administración y actual Diputada federal; Mónica Boggio Tomasaz Merino, exjefa de la Oficina de la Gubernatura y actual Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa; Gerardo Becerra Chávez Ita, exasesor anticorrupción, y Edgar Riou Pérez, exsecretario particular y primo del exgobernador.

Además, una versión preliminar indica que Álvarez habría desviado alrededor de 20 millones de pesos durante su etapa como tesorero municipal de Cuautla.

En marzo de 2025, la FECC emitió una ficha de búsqueda con recompensa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para quien proporcionara información que permitiera su localización.

Hallazgo de restos humanos en propiedad vinculada

El caso tomó un giro adicional en marzo de 2025, cuando durante un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca, autoridades localizaron un altar con restos humanos, incluidos al menos cinco cráneos, rastros de sangre, cruces de madera, machetes, muñecos negros y veladoras.

Ante este hallazgo, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación adicional a través de la unidad especializada en desaparición forzada, con el objetivo de determinar el origen de los restos óseos y si corresponden a víctimas de algún delito.

Si bien el proceso judicial actual se centra en delitos de carácter administrativo y financiero, el descubrimiento de los restos humanos añadió una nueva línea de investigación que podría ampliar las imputaciones en su contra.