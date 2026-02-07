Alcalde de Tequila recibe prisión preventiva; es señalado por secuestro de morenistas

El Presidente Municipal fue acusado junto a otros dos funcionarios por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Diego Rivera Navarro, Presidente Municipal de Tequila, Jalisco, permanecerá recluido en un penal de máxima seguridad mientras se lleva a cabo el proceso en su contra por su presunta responsabilidad en secuestros, extorsiones y por sus vínculos con grupos criminales, luego de que un Juez de Control le dictó la medida de prisión preventiva en una audiencia celebrada este viernes.

Durante dicha comparecencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal en contra del Edil por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, debido a que supuestamente ordenó privar de la libertad a un aspirante a la candidatura de Morena y a su suplente con el fin de obligarlos a renunciar a la contienda.

El Presidente Municipal, quien forma parte de las filas de Morena, fue detenido el jueves junto a tres servidores públicos en el marco del Operativo Enjambre, luego de ser señalado como probable implicado en delitos de extorsión y corrupción.

Nueva audiencia se celebrará el martes

Este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, en el centro de justicia del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, la cual fue presidida por el Juez de Control Mario Elizondo Martínez.

En la comparecencia, la FGR acusó formalmente al Edil y a dos funcionarios por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, debido a que en 2021 supuestamente privaron de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, aspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia municipal, para obligarlos a renunciar a su postulación con el propósito de beneficiar a una persona cercana al funcionario.

La Fiscalía también señaló a Diego Rivera Navarro de presuntamente torturar a ambas personas para que accedieran a abandonar la contienda.

Los servidores públicos que también fueron implicados son Juan Manuel 'N', director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel 'N', Director de Catastro y Predial del municipio.

Derivado de estos señalamientos, la autoridad judicial dictó la medida de prisión preventiva en contra del Presidente Municipal de Tequila, por lo que deberá permanecer preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

El Juez determinó que el próximo martes se llevará a cabo la audiencia en la que se determine si el Edil y sus funcionarios son vinculados a proceso por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.