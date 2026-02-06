Una balacera en el centro de Monterrey deja 7 lesionados; no se reportan detenidos

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 10:23 pm

Una balacera en el centro de Monterrey, Nuevo León, dejó este jueves a al menos siete personas heridas luego de que cuatro sujetos armados se enfrentaran.
Las autoridades no han reportado ninguna detención relacionada con estos hechos. Foto: Especial

Cinco mujeres, entre ellas una menor de 15 años, y dos hombres resultaron con heridas de bala, por lo que fueron traslados a hospitales de la zona. 

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Una balacera resgistrada este jueves en el centro de Monterrey, Nuevo León, dejó al menos siete personas heridas luego de que cuatro sujetos armados se enfrentaran sobre la avenida Juárez en su cruce con Aramberri, en la zona comercial conocida como Colegio Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores comenzaron a intercambiar disparos alrededor de las 18:00 horas en las inmediaciones del centro del Municipio, zona concurrida en la que se encuentran múltiples establecimientos comerciales.

Como resultado de la balacera cinco mujeres, entre ellas una menor de 15 años, y dos hombres resultaron lesionados por lo que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Ninguna de las víctimas resultó con heridas de gravedad

Hasta el momento no hay información sobre los implicados, pero autoridades se encuentran desplegadas en el sitio para recabar entrevistas y realizar las investigaciones correspondientes.

Autoridades cierran calles y restringen acceso

Los hechos tuvieron lugar sobre avenida Juárez, entre las calles de Aramberri y Modesto Arreola, muy cerca de la zona del Mercado Juárez.

Tras el enfrentamiento, se registró una intensa movilización por parte de la Policía local, la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de Monterrey que cerraron las vialidades cercanas a la balacera.

Desde la calle Washington hasta la calle Aramberri, la avenida Juárez se encuentra cerrada al paso vehicular.

Debido a la restricción en esta importante avenida, se registró una intensa carga vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas transitar por vías alternas y evitar la zona para evitar congestionamientos y facilitar el trabajo de las instancias ministeriales.

