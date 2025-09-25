Monterrey se hunde en aguas negras: reportan más de 793 mil fugas desde 2019

Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder dijo en entrevista a SinEmbargo que el Gobierno de Samuel García le ha dado prioridad a otros asuntos que no son tan relevantes y ha ido postergando las labores de reparación de fugas y mantenimiento del alcantarillado.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sufre una grave problemática debido a las fugas de aguas negras las cuales se esparcen por las calles sin ningún tipo de control, encharcan las vialidades generando insalubridad, malos olores y focos de infección, señala una investigación de la organización Redes Quinto Poder.

De acuerdo con esta información, el riesgo por estas fugas se incrementa debido a que las corrientes de aguas negras la mayoría de las veces llegan hasta los drenajes pluviales contaminando el agua limpia de los ríos. Así mismo, generan otras problemáticas como lo son hundimientos de tierra y socavones.

"En los últimos 3 años en la zona metropolitana de Monterrey ha habido muchísimos reportajes de cómo está colapsado el drenaje en los municipios conurbados. Nosotros lo que queríamos y hemos hecho hasta hoy es visibilizar la problemática con datos duros y cuya fuente pues es la misma entidad paraestatal", mencionó en entrevista con SinEmbargo Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder.

La investigación de Redes Quinto Poder detalla que desde 2019 hasta inicios de 2025 en la zona urbana de Monterrey se reportaron 793 mil 700 fugas de aguas negras. Datos obtenidos por la organización a través de solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que desde 2019, el año más antiguo del que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tiene registro, se reportaron 127 mil 643 fugas de aguas negras; en 2020 el número llegó a 128 mil 094 casos y en 2021 fueron 111 mil 577 reportes.

Para 2022 sumaron 104 mil 051 quejas; en 2023 se alcanzó la cifra de 112 mil 366 y en 2024 un récord de 132 mil 858; en 2025, entre enero y los primeros días de agosto, se alcanzaron 77 mil 111 casos.

En total suman 793 mil 700 fugas de aguas negras acumuladas en seis años, lo equivale a 10 mil reportes mensuales, 330 quejas diarias o casi 14 cada hora.

En tanto, durante el periodo de la administración del Gobernador Samuel García contando a partir de 2022, su primer año completo de gobierno, suman 426 mil 386 reportes de fugas de aguas negras hasta agosto de 2025, lo que se traduce en 10 mil reportes mensuales, 330 casos diarios o 14 cada hora.

Dicha cantidad de reportes, menciona Redes Quinto Poder, hacen imposible atender las fugas con prontitud, lo que provoca que muchas permanezcan activas durante varios días e incluso semanas.

"Está tan bizarro este asunto que, por ejemplo, acaban de anunciar que van a gastar 600 millones en señalética para llegar al estadio de Rayados, donde van a haber cuatro partidos del mundial y no tenemos a la vista ninguna estrategia para resolver este problema. Parece que los de aquí somos ciudadanos de segunda y de tercera y te habla como en otros países donde el local vale menos que el turista", señaló Juan Manuel Ramos.

El director de Redes Quinto Poder afirmó que el Gobierno de Samuel García le ha dado prioridad a otros asuntos que no son tan relevantes y ha ido postergando las labores de reparación y mantenimientos del alcantarillado.

"Tienen equivocadas las prioridades, pero porque los ciudadanos les hemos dado permiso de que equivoquen las prioridades y hemos normalizado tanto abuso que al camión, al medio ambiente contaminado, pues le sumamos estar respirando este mugrero todos los días a todas horas y sin ninguna estrategia que si le hubiera querido ir a decir al Gobernador a principio de su sexenio ya hubiera buen trecho reparado, renovado y con mantenimiento".

Al respecto, Juan Manuel Ramos hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar esta situación, la cual se ha ido agravando en los últimos años.

"El llamado es a los ciudadanos que no normalicemos esto porque en Nuevo León está tan socavada la protesta social y tan estigmatizado el quejarse que esto ha hecho tanto daño y nos convierte en una sociedad capaz de aguantar tantas fugas. Cuando gente tiene más de 2 años, pues te habla de una sociedad que se rindió ante estas problemáticas y ante los servidores públicos incapaces".

Fugas se extienden por el estado

De acuerdo con los informes entregados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a Redes Quinto Poder, las fugas se concentran en 20 municipios de Nuevo León, sin embargo, la mayoría de las afectaciones están en Apodaca, Guadalupe, Monterrey y San Nicolás.

Monterrey es el municipio que mas casos acumula desde 2019 con un total de 239 mil 479 reportes, un 30 por ciento del total de los casos. En promedio, la capital del estado reporta casi 100 fugas cada 24 horas.

Según la información, 20024 fue el año con mayor número de fugas en Monterrey con 41 mil 698 casos y 37 mil 442 reportes. En segundo lugar está Guadalupe con 117 mil 774 incidentes, lo que equivale al 15 por ciento del total. Apodaca aparece en la tercera posición con con 105 mil 597 fugas equivalentes al 13 por ciento. Finalmente, San Nicolas completa la lista con 96 mil 708 incidentes que representan un 12 por ciento.

Otros municipios con una cantidad importante de fugas reportadas entre 2019 e inicios de agosto de 2025 son Escobedo con 68 mil 738 casos, el equivalente a 27 diarios; Juárez con 53 mil 555 reportes, el equivalente a 22 diarios y Santa Catarina con 38 mil 739 incidencias, el equivalente a 16 diarias.

También están García con 34 mil 245 fugas en esos seis años y poco más de siete meses, el equivalente a 14 eventualidades cada 24 horas y San Pedro, con 21 mil 557 reportes en ese periodo de tiempo, lo que es igual a casi 9 reportes diarios.

Esta situación, menciona Redes Quinto Poder, evidencian las fallas en la atención y labores de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues vulnera diversos derechos humanos como el acceso al agua potable y al saneamiento, los cuales reconocen la necesidad de que todas las personas tengan acceso a agua suficiente, salubre, segura, asequible y aceptable, así como a servicios de saneamiento seguros, para satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad.

También está el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho humano universal que establece la necesidad de un entorno limpio, saludable y sostenible para que las personas puedan vivir dignamente y ejercer otros derechos fundamentales como el de la vida. Otro derecho se vulnera por esta situación es a la salud.

Según la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada en julio de 2025, el 48 por ciento de la población mayor de 18 años de la zona urbana de Monterrey considera a las deficiencias en la red pública de drenaje como una de las problemáticas más graves de la Ciudad.

A este problema hay que agregar que en muchas ocasiones, cuando la autoridad llega a actuar y repara las fugas, aveces deja los trabajos a medias o mal hechos, lo que genera zanjas en las calles o la aparición de socavones, los cuales han dejado daños materiales numerosos e incluso víctimas.

Por tal motivo, menciona Juan Manuel Ramos, es necesario que todos los sectores de la sociedad unan fuerzas para exigir a las autoridades soluciones inmediatas. Mencionó que uno de los primeros pasos podría iniciar en el Congreso local con la aprobación del presupuesto para el 2026.

"Yo esperaría que este tema nos una a todos para exigir una solución. Otro actor que es importante y relevante que desde la trinchera del Congreso se exija ahora que se va a aprobar el presupuesto para 2026 local, pues que esto se tome como una prioridad y que se llame a comparecer al director de la paraestatal para que les diga qué cómo y cuánto cuesta".

El director de Redes Quinto Poder señaló que en caso de no obtener respuesta de las autoridades, acudirán ante la la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para presentar una queja.