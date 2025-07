El Gobierno de Querétaro quiere tratar agua de drenaje para consumo humano, alertan

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri envió al Congreso estatal una iniciativa para que autorice a la Comisión Estatal del Agua desarrollar con inversión público-privada de hasta 35 mil millones de pesos el proyecto "Sistema Batán", para tratar aguas residuales para uso doméstico, lo que ha despertado dudas por los posibles riesgos a la salud pública ya que la NOM-27-SSA-2021 expone que el agua de consumo humano no debe ser tratada.

La iniciativa legislativa contempla para los próximos 30 años rehabilitar y construir plantas para tratar agua residual de la presa Batán –contaminada por descargas urbanas– y potabilizarla para abastecer solo la zona metropolitana de Querétaro, Corregidora y el Marqués, sin considerar las comunidades de la sierra y el semidesierto donde registran tandeo durante semanas.

Con un monto a autorizar por 35 mil 722 millones de pesos para operación y mantenimiento, con una inversión inicial de 9 mil 590 millones de pesos, el sistema contempla tres plantas tratadoras: ampliar la del Sur (800 litros por segundo) y la de San Pedro Mártir (mil l/s), y construir una en Corregidora (60 l/s); así como construir una planta potabilizadora con capacidad de mil 800 litros por segundo, plantea la iniciativa.

"No nos oponemos a que se haga este proyecto del Batán y que no se trate el agua de drenaje, que sí se haga, pero no a ese costo y no para consumo humano, y que esa agua tratada se le entregue a empresas como los data centers de Amazon que requieren un gran consumo de agua para sus enfriadores; no que le entreguen agua de pozo para que se desperdicie en enfriar sus aparatos", aseguró Javier.