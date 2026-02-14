Rubio pide a Europa dejar "engaño" de la democracia liberal y adoptar visión de Trump

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 12:54 pm

Marco Rubio tiende la mano a Europa hacia una nueva realidad.
Rubio indicó que Estados Unidos es fruto de la historia europea. "Somos hijos de Europa", dijo. Foto: Captura de pantalla

Rubio llamó a una reforma integral de las instituciones internacionales, comenzando por Naciones Unidas, organización que dijo, "no juega papel alguno" actualmente.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, propuso este sábado a las potencias europeas que se adscriban a la comprensión nacionalista del mundo que enarbola el Presidente Donald Trump y abandonen de una vez el "engaño" que han representado durante décadas las democracias liberales, el orden internacional basado en reglas y las políticas que han conllevado, para dar paso a una "revitalizada" alianza transatlántica.

El colapso de la Unión Soviética y el fin de la política de bloques, comentó Rubio, uno de los invitados estrella a la Conferencia de Seguridad Internacional que se celebra este fin de semana en la ciudad alemana de Múnich, conllevó la aparición de esta "idea absurda" que ha llevado a adoptar "una visión dogmática de comercio libre y sin restricciones" y el apaciguamiento de "un culto climático" que sólo ha desembocado en el "empobrecimiento de la sociedad".

"Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos. Cometimos estos errores juntos. Y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y seguir adelante", lamentó.

"Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirvieron como un recordatorio constante de la historia de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el de ustedes", aseveró.

Sin terminar de abandonar la estructura actual de relaciones, Rubio ha llamado a una reforma integral de las instituciones internacionales, comenzando por Naciones Unidas (una organización con "potencial", según Rubio, pero que "no tiene respuestas y ahora mismo prácticamente no juega papel alguno"), marcada por el hecho fundamental de que el interés particular de los estados debe gozar de prioridad absoluta.

"Ya no podemos anteponer el así llamado orden global a los intereses vitales de nuestra gente y de nuestros pueblos", apuntó el Secretario de Estado en el mismo foro en el que, hace un año, el Vicepresidente de EU, JD Vance, avanzó en un explosivo discurso la postura de la Administración y su pesar por lo que describió como una derrota de los valores históricos europeos.

Sin llegar a los extremos de Vance y con una actitud más conciliadora, Rubio ha vuelto a salpicar su discurso de términos como "cultura nacional", "herencia", "valores cristianos" o "declive de la civilización occidental", de ahí su proposición de una "alianza basada en el reconocimiento de que Occidente ha heredado algo común, distintivo e irremplazable, porque, al fin y al cabo, este es el fundamento mismo del vínculo transatlántico".

A diferencia de Vance, Rubio indicó que Estados Unidos es fruto de la historia europea. "Somos hijos de Europa", indicó el Secretario de Estado dentro de un repaso histórico a la influencia de Europa en la construcción del país, cimiento de esta nueva alianza, con mención incluida a España como lugar de nacimiento "del romance" de su país "con el arquetipo del vaquero que se convirtió en el sinónimo del Oeste Americano".

"Queremos aliados que se sientan orgullosos de su cultura y su herencia, que comprendan que somos herederos de la misma gran y noble civilización y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla", proclamó.

"Actuando juntos de esta manera, no sólo contribuiremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá una clara identidad", propuso Rubio, "y recuperará nuestro lugar en el mundo, para disuadir a las fuerzas de la destrucción de la civilización que hoy nos amenazan".

"Tenemos que estar orgullosos de lo que logramos juntos en el siglo pasado, pero ahora debemos afrontar y aprovechar las oportunidades de un nuevo siglo. Porque el ayer ya pasó. El futuro es inevitable. Y nuestro destino, juntos, nos espera", concluyó el Secretario.

Rubio advierte de que Cuba "no tiene economía"

El Secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional norteamericano, Marco Rubio, ha puesto de nuevo su atención en Cuba y advirtió que la isla "no tiene economía" y que sus dirigentes "prefieren que muera a permitir que prospere", en medio del endurecimiento del bloqueo impuesto por Washington a la isla con el objetivo declarado de forzar cambios políticos.

"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y que la gente que manda en el país y que lo controla no sabe cómo mejorar la vida diaria de la gente sin abrir la mano en los sectores que controlan", argumentó durante una entrevista a Bloomberg después de su comparecencia ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Rubio indicó que "el régimen ha sobrevivido casi enteramente con ayudas, primero de la URSS y después de Hugo Chávez y por primera vez no tiene ayudas de nadie".

"Quieren controlarlo todo. No quieren que la gente de Cuba controle nada, así que no saben cómo salir de esto", según Rubio, que considera que la dirigencia cubana "ha tenido oportunidades planteadas para hacerlo, pero no parecen comprenderlo ni aceptarlas en modo alguno".

Para Rubio, los dirigentes cubanos "prefieren estar al frente de un país moribundo que permitirlo prosperar", aseveró.

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el secuestro a principios de enero del Presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo, lo que ha llevado a la pequeña nación caribeña a quedarse finalmente sin combustible.

