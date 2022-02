VIDEO muestra pelea masiva en restaurante de Pensilvania, EU, por escasez de bistec

Los Ángeles, 1 de febrero (La Opinión).– Un video capturó el momento en que estalló una pelea masiva que involucró a 40 personas en el interior de un restaurante Golden Corral, en Estados Unidos, por una supuesta escasez de bistec. La pelea ocurrió en un Golden Corral en Bensalem, Pensilvania, el viernes por la noche.

En el video, se podía ver a varias personas tirando sillas y lanzando puñetazos cuando estalló la pelea. La policía está tratando de determinar qué provocó la pelea, la cual involucró a más de 40 personas.

Un exempleado del restaurante señaló que la pelea pudo haber comenzado después de que un cliente se enfureció cuando el buffet se quedó sin bistec. Dylan Becker, extrabajador de Bensalem Golden Corral, dijo que un empleado actual le informó del altercado.

“Nunca antes había visto algo así en Golden Corral. Por lo que escuché, fue sobre un bistec, aparentemente alguien se coló en la fila”, dijo Becker a CBS Philly.

— Dallas (@59dallas) January 29, 2022