La Fed arranca este 2023 con un aumento de 25 puntos base en las tasas de interés

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido aprobar por unanimidad una subida de las tasas de interés del país de 25 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 4.50 por ciento y el 4.75 por ciento, según ha informado este miércoles.

La autoridad monetaria estadounidense ha pronosticado que todavía serán necesarias más subidas de los tipos de interés para doblegar el alza de los precios. A la hora de determinar su alza, se tendrá en cuenta el progresivo endurecimiento de la política monetaria, de los “efectos retardados” de la política monetaria sobre la actividad económica, la inflación y el sector financiero.

PARO E INFLACIÓN

El mercado de trabajo estadounidense creó 223 mil empleos durante el pasado mes de diciembre. De su lado, el paro bajó dos décimas hasta el 3.5 por ciento, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

De esta forma, el desempleo recupera el nivel mínimo alcanzado antes de la pandemia y que, también, supuso su menor tasa en varias décadas.

La economía del país experimentó un crecimiento del 0.7 por ciento de su PIB en el cuarto trimestre y un 2.1 por ciento en el conjunto de 2022, ha desvelado la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

