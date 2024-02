Un agente con sangre de Colosio, dos periodistas, un economista en el Cisen y Aburto

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– Pese a haber representado una línea de investigación que en su momento no se agotó, el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, ha vuelto a ser señalado 30 años después de ser el segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Este personaje ha sido protegido a lo largo de los años por una red compuesta por integrantes de inteligencia, políticos y hasta figuras vinculadas al crimen organizado.

Fue la segunda Fiscal especial del caso, Olga Islas de González Mariscal, quien señaló en su informe del 30 de noviembre de 1994, que el acuerdo de libertad de José Antonio Sánchez Ortega era inexacto, “ya que en realidad sí había imputación en contra” y “desde luego, era perseguible de oficio”.

El 3 de mayo de 1997 ministerialmente, Olga Islas de González Mariscal dijo que desde el inicio de su gestión se plantearon 31 líneas de investigación y una de ellas era respecto a Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue detenido instantes después del magnicidio al huir de la escena del crimen con una chamarra manchada con sangre, que después se comprobaría era del candidato, y que dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, empleada para demostrar cuando alguien disparó un arma.

Hasta hace unos años, Jorge Antonio Sánchez Ortega fue comisionado por el Cisen en Coahuila, en donde realizó labores de espionaje a personajes como el Obispo Raúl Vera, el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy Diputado federal, Rubén Moreira.

Su liberación del caso Colosio no se podría entender sin la participación, en un primer instante, de Jorge Tello Peón, entonces director del Cisen, quien fue señalado de intervenir directamente mediante una llamada a la representación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado, un hecho que distintos personajes trataron de minimizar, pero que en realidad nadie negó, según se desprende del tomo 3 del Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta elaborado por la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio entonces a cargo del cuarto Fiscal del caso Luis Raúl González Pérez.

El propio Jorge Antonio Sánchez Ortega sostuvo en su ampliación de declaración del 7 de febrero de 1997: “no recuerdo la hora exacta cuando me llevaron a la oficina de (Arturo) Ochoa Palacios (​​en ese entonces Delegado de la Procuraduría General de la República en Baja California), pero sí recuerdo que fue momentos después cuando le dijo su secretario ‘le habla por teléfono Tello Peón’, desconociendo qué le hayan dicho en esa llamada”, lo cual coincide con la parte conducente del “Anexo 2” del oficio DI/126/94, suscrito por el licenciado Edmundo Salas Garza, con fecha del 17 de mayo de 1994, del que se ha hecho referencia”.

En efecto Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigaciones del Cisen y jefe de Sánchez Ortega, sostuvo sobre la llamada de Tello Peón a la PGR:

“Salas Garza precisó que sobre una supuesta llamada que hizo el ingeniero Tello, según aparece en el anexo, los hechos ahí contenidos no le constan y son resultados de informes enviados a la Dirección de Investigación por la Subdelegación de Tijuana; señalando al respecto “…quiero mencionar que ni me acordaba de la llamada telefónica que supuestamente hizo el ingeniero Tello a la delegación de la Procuraduría General de la República, porque eso no me consta ni supe”, se lee en el informe.