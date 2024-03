Máynez inicia la contienda en Lagos de Moreno con crítica a megacárcel de Xóchitl

El presidenciable emecista estará acompañado por Pablo Lemus, candidato al Gobierno de Jalisco, entidad que representa uno de los bastiones que sostiene el partido liderado por Dante Delgado.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- El candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, quien abandera el partido Movimiento Ciudadano (MC), arrancó este viernes su campaña desde Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco.

Pablo Lemus, candidato a Gobernador al estado de Jalisco, acompañó a Máynez este 1 de marzo desde el Jardín Principal de Lagos de Moreno, donde el presidenciable destacó la generación de empleo, tema por el que presumió las gestiones emecistas de Jalisco y Nuevo León; así como la seguridad, un problema particularmente agudo en la entidad y que aseguró que lo trabajará como su compromiso personal.

“El problema de la seguridad no se arregla con una ‘carcelota’. Eso sólo lo puede plantear quien piensa en votos y no en serio. […] No nos lo pueden prometer partidos como el PAN y el PRI que empezaron esta tragedia, la militarización, el modelo que nos ha llevado a donde estamos”, mencionó en crítica a Xóchitl Gálvez, quien propuso la creación de una mega cárcel, en semejanza al modelo salvadoreño de Nayib Bukele.

¡Llegó el momento! Subo al escenario con la convicción de que estamos iniciando una campaña de causas, de convicciones y principios. #LoNuevoVaEnSerio #MáynezPresidente pic.twitter.com/d9F9JXGtpi — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 2, 2024

Además, el emecista aseguró que en los 90 días que dura la campaña electoral, “dará la vuelta” a la contienda contra Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con “juego limpio” y “juego derecho”.

Resaltó su comienzo de campaña en dicha localidad ante los comienzos del “movimiento” con el que se identificó desde sus tiempos como estudiante, quien egresó del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara.

Entre esos recuerdos mencionados por Máynez, mencionó al actual Gobernador Enrique Alfaro, a quien le reconoció su resistencia ante el “bipartidismo anclado” del PRI y el PAN. Alabó el desempeño de Alfaro cuando fue Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a pesar de que actualmente es un fuerte crítico del rumbo que ha tenido Movimiento Ciudadano.

“Creo que lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue terrible, lamentable. A mí me generó vergüenza todo lo que nos pasó. […] Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo, y esa puesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy ‘fosfo-fosfo’. Yo no soy ‘lo nuevo’. Yo no soy ‘arráncate, compadre’. Yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio. Soy un político profesional”, subrayó durante una entrevista por el canal quierotv.

El Gobernador Enrique Alfaro insistió durante una entrevista en días interiores en que nunca estaría de acuerdo con “esa noción de la política que la envilece, que la banaliza”, y rechazó las últimas incorporaciones que anunció el partido naranja y otras decisiones, por lo que compartió su tristeza al ver la actualidad de MC.

“Yo no puedo hacer política así. Yo soy un político serio, y lo que está pasando acá [en Movimiento Ciudadano], lo que he visto en las últimas horas: perfiles, personajes, narrativas. Me entristece mucho porque creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse a una posibilidad real”, declaró.

El legado que deja Alfaro en su Gobierno emecista también se ve reflejado con un suceso que deja un sabor amargo a la campaña “contra la vieja política” que encabeza Máynez: los cuerpos de siete personas, seis hombres y una mujer, fueron hallados en Lagos de Moreno, la misma localidad donde el aspirante presidencial se presentará.

A medio día de este jueves, las autoridades recibieron el reporte de varias personas inconscientes sobre el Camino Viejo a León, en la comunidad de Comanja, donde elementos municipales acudieron al lugar para confirmar el crimen.

Ante el reporte, la Fiscalía Especial Regional del Distrito III inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de los cuerpos localizados en Lagos de Moreno, así como para capturar a quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía Especial Regional realiza actos de investigación para esclarecer la muerte de cuatro hombres y una mujer, cuyos cuerpos fueron localizados con aparentes heridas de proyectil de arma de fuego, en Lagos de Moreno. Conoce más ➡️ https://t.co/SuZKZtCbXO pic.twitter.com/1F3bZ2YxeH — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 29, 2024

Por su parte, el Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses coadyuvaron en la fijación de los indicios, mientras que camilleros del Servicio Médico Forense trasladaron los cuerpos al anfiteatro regional, para los dictámenes correspondientes.

MÁYNEZ, EL PRESIDENCIABLE EN LA CUERDA FLOJA

Hasta el momento, todas las encuestas publicadas previo al inicio de la campaña muestran que en esta elección saldrá la primera mujer Presidenta de México, dando en la mayoría de ellas a Claudia Sheinbaum como la ganadora sobre su directa contrincante Xóchitl Gálvez. Sin embargo, en esta elección, el papel que enfrente Álvarez Máynez es complejo, pues tiene de frente un verdadero reto.

El candidato emecista se registró de último momento, pues el abanderado original iba a ser el Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda. Por lo tanto, Álvarez Máynez no contó con una precampaña y en el periodo de intercampaña le sirvió apenas para definir a su equipo. La encuesta le da apenas un dos por ciento de la intención de voto, cuando ante una posible candidatura de Samuel García, MC alcanzó un seis por ciento.

Anteriormente, Jorge Álvarez Máynez se veía a sí mismo como el coordinador de campaña de Samuel García al que sus maniobras no le salieron nada bien.

Samuel, actual Gobernador de Nuevo León, aseguró al llegar al poder que no abandonaría el cargo para buscar la Presidencia, pero prefirió olvidar la promesa a pesar de que la situación con el Congreso estatal no era cordial. Samuel buscó pedir licencia pero al mismo tiempo dejar a uno de los suyos como encargado de despacho cuando constitucionalmente le correspondía al Congreso, con mayoría PRI y PAN, elegir quién ocuparía ese puesto.

Fueron horas tensas para Nuevo León entre licencias otorgadas, políticos atrincherados y hasta bombas de humo. Samuel García finalmente decidió que no iría por la candidatura.

Movimiento Ciudadano, entonces, se quedó sin candidato y con el tiempo encima. PRI, PAN y PRD ya estaban con Xóchitl y Morena, Verde y PT con Claudia. El partido entonces empezó una campaña publicitaria para generar expectativa sobre su posible candidato con imágenes de Dante Delgado con capa.

Pero un día antes del gran anuncio, Samuel García, en su casa, junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez y con cerveza y tequila en la mesa en donde él era el protagonista, anunció que Máynez sería “su relevo”. Un día después, Dante confirmó la noticia.

Junto con Samuel, Máynez tendría otro episodio polémico: un video que el candidato de MC subió a sus redes sociales en el que aparece con García y otros políticos en un palco de fútbol en donde, con cervezas, se burlan de las multas del INE.

El video que se hizo viral rápidamente fue registrado por la agencia Badabún para así obligar a medios de comunicación que lo eliminaran de sus plataformas. Sin embargo, si uno pone el nombre de Jorge Álvarez Máynez en un buscador, entre los primeros resultados sale el “borrachera”.

LOS MENSAJES CENTRALES DE MÁYNEZ

Tendrá como eslogan “¡Lo nuevo va en serio!”, y remarcará las diferencias que existen entre Movimiento Ciudadano (MC) y la “vieja política”, así como lo realizó en la precampaña; también recordará la situación que se vivió en Nuevo León con el Gobernador Samuel García Sepúlveda, quien presuntamente se bajó de la contienda por amenazas de priistas y panistas.

En uno de sus spots afirma: “Un México nuevo, lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias”.

Llevan años dándole la espalda a nuestra generación y a las más jóvenes. Pensaron que nos iban a frenar, pero #LoNuevoVaEnSerio y estará en la boleta. La gente tiene 90 días para cambiar el futuro de México 🇲🇽. pic.twitter.com/H7QIFigC1b — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 1, 2024

— Con información de Daniela Barragán y Perla Velázquez