Checo Pérez pierde control de su auto y saldrá en último lugar en el GP de Australia

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 1 de abril (AS).– Desastroso fin de semana ha sido el Gran Premio de Australia para Sergio Pérez. Red Bull no le ha dado el auto a Checo Pérez y todo el fin de semana ha tenido problemas, puntualmente este sábado. La Práctica 3 fue un aviso de lo que podía ocurrir en clasificación y justamente fue en esa sesión donde el piloto tapatío fue eliminado en Q1 al irse a la grava. “Tenemos que solucionar este problema. Fue el mismo…. problema otra vez”, dijo por la radio.

— AS México (@ASMexico) April 1, 2023

Checo ha batallado todo el fin de semana y la clasificación no fue la excepción. En lo que va del GP de Australia no ha podido colocar una vuelta rápida.

En las prácticas lidió con problemas del GPS, tráfico y luego en la FP2 apareció la lluvia que cambió todas las cosas en la sesión. Después, ya el sábado, la FP3 fue una calamidad para Pérez pues primero Red Bull tardó en darle el auto y posteriormente ya en pista el mexicano nunca se sintió cómodo con el RB19 al tener dificultades con el balance de el monoplaza, en específico en los frenos.

LA CLASIFICACIÓN, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO PARA CHECO

Previo a la clasificación Red Bull aseguró que ya todo estaba solucionado en el auto de Checo Pérez. De esta manera, se esperaba que el mexicano en la luchara por la pole position junto con Max Verstappen y Fernando Alonso ante la amenaza de la lluvia sobre el Albert Park. Sin embargo, el tiempo terminó por dejar las cosas en su lugar y ese RB19 no estaba listo para la clasificación.

Rewind to Q1, and a dramatic early exit for Sergio Perez 😮#AusGP #F1 pic.twitter.com/HlRB2QxQEg

— Formula 1 (@F1) April 1, 2023