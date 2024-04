VIDEO FUERTE ¬ Un joven fallece al caer de un juego mecánico en Ciudad Juárez

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- Un joven de 22 años falleció tras caer de un juego mecánico en parque de diversiones “El Chamizal”, de Ciudad Juárez, Chihuahua. En redes sociales se difundió la grabación en la que se observa la caída. Autoridades identificaron a la víctima como Sergio Antonio.

El fallecido era parte del grupo de animadores que trabajaban en el juego. En varias grabaciones del momento del accidente, se observa cómo el joven cae al suelo y al intentar levantarse un carrito de la misma atracción lo golpea en la cabeza. De acuerdo con autoridades locales, Antonio perdió la vida en el Hospital General de la entidad.

El accidente ocurrió el pasado 29 de marzo, cuando uno de los tres animadores del juego mecánico llamado la “Rockola Rodante”, salió volando y se impacó con los barrotes de la atracción.

#Mexico 🇲🇽 Tragedy strikes as a young man falls from a mechanical ride in El Chamizal public park, north of Ciudad Juárez (Chihuahua). Sadly, he later succumbed to his injuries at General Hospital.

The accident, occurring on Saturday morning, led to the closure of the ride. It’s… pic.twitter.com/HEGioRX4Bp

— DailyBuzzToday (@dailytodaybuzz) March 30, 2024