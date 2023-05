Ejército de EU detecta un nuevo globo misterioso, esta vez en las costas de Hawái

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 1 de mayo (LaOpinión).- Las Fuerzas Armadas de EU detectaron un nuevo globo, de procedencia desconocida, sobrevolando cerca de las costas de Hawái, aunque hasta el momento no hay indicios de que sea operado o controlado por “actores extranjeros o rivales”.

Un portavoz del Pentágono dio a conocer que el Departamento de Defensa y la Administración de Aviación Federal (FAA) “detectaron y observaron” el 28 de abril un globo “no tripulado” junto a Hawái, a unos 36 mil pies de altitud.

El objeto voló a través de partes de Hawái pero no pasó por ninguna zona sensible, dijeron las autoridades.

De acuerdo a información de NBC News, el ejército de EU lo ha estado rastreando desde fines de la semana pasada y ha determinado que no representa una amenaza para el tráfico aéreo o la seguridad nacional y que no está comunicando señales, dijo un funcionario.

There’s another “mysterious balloon” above Hawaii and unsurprisingly Karine Jean-Pierre has no clue about it

pic.twitter.com/LZjV47PpOc

— ALX 🇺🇸 (@alx) May 1, 2023