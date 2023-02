EU y China sostienen encuentro diplomático de alto nivel tras crisis por globo espía

Madrid, 18 febrero (EuropaPress) – El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo este sábado en Múnich un encuentro cara a cara con su homólogo chino, Wang Yi, en la primera reunión en persona entre los máximos responsables diplomáticos de los dos países desde la crisis abierta por el derribo sobre suelo estadounidense de un presunto globo espía de Pekín.

La reunión ha tenido lugar al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich, según un portavoz del Departamento de Estado en comentarios a Bloomberg.

Just met with the PRC’s top diplomat, Wang Yi. I condemned the incursion of the PRC surveillance balloon and stressed it must never happen again. I warned China against providing materiel support to Russia. I also emphasized the importance of keeping open lines of communication.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 18, 2023