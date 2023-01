Ebrard y Blinken dialogan sobre Entendimiento Bicentenario y el combate al fentanilo

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, dialogaron acerca la cooperación de ambos países en la lucha contra el narcotráfico, es especial, el consumo y la distribución del fentanilo.

De acuerdo con Ted Prince, portavoz del Blinken, Ebrard Casaubón se comprometió la fortalecer la asociación entre Estados Unidos y México para prevenir el narcotráfico entre ambos países.

. @SecBlinken spoke yesterday with Mexican Foreign Secretary @m_ebrard about the importance of aligning our approach to address the deadly drug crisis and strengthening cooperation on our shared security challenges through the Bicentennial Framework. https://t.co/O9UEsxYZtB

“El Secretario se comprometió a fortalecer la asociación entre Estados Unidos y México para proteger a nuestra gente, prevenir la delincuencia transfronteriza y perseguir las redes delictivas a través del Marco Bicentenario de Estados Unidos-México para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras”, señala el comunicado de prensa.

Por su parte, el Canciller mexicano compartió en sus redes sociales que tuvo una “ampliar y cordial” conversación con el Secretario de Estado estadounidense para “reducir la disponibilidad de fentanilo en nuestros países”.

Blinken hizo hincapié en que el fentanilo es la principal causa de muerte en los Estados Unidos entre las personas de 18 a 49 años, por ello, la “importancia de alinear nuestro enfoque para abordar la mortal crisis de las drogas”.

El Canciller ha insistido que la venta y distribución del fentanilo disminuirá considerablemente en el momento en que Estados Unidos deje de mandar armas a México, pues caen a manos de los cárteles, lo que permite operen con mayor libertad.

Spoke with Mexican Foreign Secretary @m_ebrard yesterday about U.S.-Mexico cooperation to combat the production and trafficking of fentanyl, the leading cause of death in the U.S. for those aged 18-49. Ending this scourge is crucial for our shared security and prosperity.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 26, 2023