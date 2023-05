Twitter permitirá a los medios de comunicación que puedan cobrar por cada artículo

Madrid, 1 de mayo (Europa Press).– Twitter introducirá el pago por artículos individuales en la red social, con lo que busca que los medios de comunicación que quieran acogerse a esta novedad obtengan ingresos por sus publicaciones.

Los editores de medios de comunicación tendrán en mayo una opción más en la red social para monetizar de forma individual sus artículos, como ha informado el director ejecutivo y dueño de Twitter, Elon Musk.

Con esta novedad, los usuarios interesados en un artículo podrán pagar para acceder a él “con un solo clic”, como ha destacado el magnate. “Esto permite a los usuarios que no se registrarían para una suscripción mensual pagar un precio más alto por artículo cuando quieran leer un artículo ocasional”, explica en su perfil en la red social.

WORLDWIDE! Creators across the globe can now sign up and earn a living on Twitter.

Tap on “Monetization” in settings to apply today.

For a full list of available countries see our Help Center:https://t.co/YbBw0EVKqJ

— Twitter (@Twitter) April 28, 2023