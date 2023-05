Aerosmith anuncia su gira de despedida llamada “Peace Out”, luego de 50 años de rock

Por Jonathan Landrum Jr.

Los Ángeles, 1 de mayo (AP) — Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como astros del rock.

La banda integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll anunció el lunes las fechas de su gira de despedida llamada “Peace Out” que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La gira con 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda, Boston, en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal.

Perry dijo que el grupo, que incluye al vocalista Steven Tyler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Brad Whitford, aprendió de la puesta en escena y la producción de su reciente residencia en Las Vegas.

