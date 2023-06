La OMS lanza advertencia por aparición del brote de meningitis fúngica en EU y México

MADRID, 1 Jun. (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la aparición de un brote de meningitis fúngica asociada a procedimientos quirúrgicos realizados con anestesia raquídea en Estados Unidos y México.

El 11 de mayo de 2023, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos notificaron a la Dirección General de Epidemiología (DGE) de México cinco casos con infección del sistema nervioso central (ISNC) en EU.

Los cinco casos eran mujeres con antecedentes de haberse sometido a intervenciones quirúrgicas con anestesia raquídea en México. Las cirugías se realizaron en dos clínicas privadas, situadas en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

Los resultados de las pruebas de laboratorio de las muestras recogidas de los pacientes en EU y México coincidían con meningitis causada por hongos patógenos.

El 13 de mayo, la Jurisdicción Sanitaria de Tamaulipas clausuró los dos establecimientos de salud privados donde se realizaron estos procedimientos quirúrgicos. Se inició un seguimiento de las personas expuestas a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias.

Según recuerda la OMS, la meningitis fúngica es poco frecuente, pero “puede ser mortal y requiere atención médica inmediata”. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de México (InDRE) ha recibido cinco muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) que han dado positivo a un hongo, fusarium solani.

Además, según las autoridades sanitarias de EU, los resultados de laboratorio de nueve casos sospechosos eran compatibles con meningitis. Dos pruebas de PCR panfúngica resultaron negativas.

De acuerdo con la investigación realizada, un total de 547 personas se sometieron a estos procedimientos entre enero y abril de 2023 en las dos clínicas privadas afectadas, de las cuales 304 (56 por ciento) residen en México, 237 (43 por ciento) en Estados Unidos y una en Canadá.

Hasta el 26 de mayo de 2023, las autoridades sanitarias de México y EU han notificado un total de 20 casos que presentaban signos y síntomas compatibles con la CNSI, incluidas dos muertes notificadas por los CDC estadounidenses.

